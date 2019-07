Paren las orejas: Flores no se habría recuperado de su lesión y dejaría su lugar a Polo para la final de la Copa América

Perú vs. Brasil está muy cerca de tener un cambio de último minuto en la alineación nacional para la gran final de la Copa América. Según se pudo conocer, Edison Flores no se terminó de recuperar de la lesión que sufrió ante Chile y dejaría su lugar en la oncena titular para el trascendental duelo contra el 'Scratch' de esta tarde en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Ricardo Gareca tendrá que tomar la decisión minutos antes del inicio del histórico juego.

Todo hace indicar que el reemplazo de Edison Flores sería Christofer Gonzales. ‘Canchita’ se desprendería por el medio campo, con la intención de recuperar y armar contragolpes rápidos. Andy Polo no es descartado para ocupar ese lugar, ya que lo conoce a la perfección.

"La primera opción para reemplazar a Flores es 'Canchita' Gonzales. La segunda opción es Ballón. La idea es cubrir el juego de Brasil, para que los extremos reciban incómodos", afirmó Horacio Zimmermann en Movistar Deportes.

"Yo no descartaría a Andy Polo, en caso no se recupere Flores", agregó Pedro Eloy García durante la transmisión previo al Perú vs. Brasil por la final de la Copa América.

Es preciso señalar que Edison Flores habló en conferencia de prensa, un día antes de la final de la Copa América, y aseguró haber superado el dolor en el peroné que sufrió tras el choque ante Chile.

Las próximas horas serán decisivas para que Ricardo Gareca tome una decisión con respecto al once titular. Edison Flores figuró en el once titular, pero todo pueda cambiar antes de la final de la Copa América entre Perú y Brasil.

Édison Flores entrenó con regularidad antes de la final ante Brasil. (Video: Jose Luis Saldaña)

