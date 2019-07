¿Se quedará en Alianza Lima? Pedro Gallese tendría definido su futuro hasta el cierre de la temporada

Tras el buen desempeño de la Selección Peruana en la Copa América 2019 , muchos se preguntan cuál será el destino de los jugadores peruanos. Pedro Gallese supo reinventarse con cada fase y ser uno de los mejores guardametas del torneo, por lo que queda la duda si continuará en Alianza Lima o alza vuelo hacia nuevos clubes.

Al respecto, el propio 'Pulpo' se encargó de desmentir cualquier rumor y ratificó su compromiso con los íntimos, de cara al inicio del Torneo Clausura. "Mi futuro ahora es llegar a Alianza Lima , entrenar y afrontar el campeonato", ratificó Gallese en una entrevista dada para la agencia EFE.

No obstante, precisó que no descartará tomar otras posibilidades, luego de su participación en la Copa América, si en caso se presentan. "Ahora mismo no estoy pensando (en jugar fuera de Perú), seguro que puede abrirme algo, pero ahora estoy tranquilo", agregó el seleccionado peruano.

Pedro Gallese llegó a Alianza Lima a modo de préstamo del club mexicano Tiburones Rojos, antes del inicio del Torneo Apertura. Si bien la campaña de los blanquiazules tuvo un bajón considerable (10 partidos sin ganar), supo crecer con la llegada de Víctor Reyes y afianzarse bajo la dirección de Pablo Bengoechea.

La Selección Peruana llegó a Lima, sin Miguel Trauco, Paolo Guerrero y Alexander Callens, puesto que tenían que retornar a los entrenamientos con sus equipos. Los que retornaron al país, entre ellos Gallese, fueron cálidamente recibidos por cientos de hinchas en el aeropuerto Jorge Chávez y en la Videna.

Selección Peruana llegó y fue recibida por cientos de hinchas. (América TV)

