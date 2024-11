Atlético Mineiro vs. Botafogo se enfrentan este sábado 30 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con una hora más en Venezuela y Bolivia), en el compromiso correspondiente a la final de la Copa Libertadores 2024, a disputarse en el Estadio Más Monumental. A continuación, podrás conocer todos los detalles del partido, los horarios en los principales países de Latinoamérica y qué canales tienen los derechos televisivos para transmitirlo.

Atlético Mineiro llega a este partido después de perder por 3-2 a manos de Juventude, en el duelo válido por la fecha 36 del Brasileirao. Con este resultado, el ‘Galo’ encadenó 10 compromisos sin conocer una victoria, contabilizando todos las competiciones. Asimismo, en el torneo brasileño se ubican en la décima y por ahora solo estarían clasificando a la Copa Sudamericana del próximo año.

A menos de 24 horas para la final de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro se enfrenta a un momento decisivo. Con un mes sin victorias en competencias oficiales, el equipo dirigido por Gabriel Milito llega al partido más importante del continente tras eliminar a River Plate en semifinales. Ahora, en el Estadio Más Monumental, el cuadro de Minas Gerais buscará imponerse ante Botafogo, un rival con el que tiene cuentas pendientes.

Bajo la dirección técnica de Milito, Atlético Mineiro ha demostrado consistencia en la Libertadores. De los 12 partidos disputados en esta edición, acumula ocho victorias, destacándose por su eficacia en las fases eliminatorias. Sin embargo, la irregularidad en el Brasileirao, donde el equipo no gana desde octubre, genera incertidumbre entre sus hinchas.

El propio Gabriel Milito, en una entrevista con ESPN a pocas horas de la gran final, destacó el mérito de su equipo de llegar a esta instancia. “Estamos en la final merecidamente, lo hemos conseguido con argumentos futbolísticos”, señaló, dejando claro su confianza en los jugadores.

En cuanto a los duelos directos, Atlético Mineiro y Botafogo se han enfrentado 55 veces, con ventaja para el conjunto carioca: 24 victorias frente a 19 del ‘Galo’, y 11 empates. El último encuentro entre ambos terminó sin goles, pero con roces dentro del campo, un adelanto de la intensidad que se espera este sábado.

Para el entrenador argentino, esta es su primera final de Copa Libertadores, un logro significativo tras quedarse en octavos en sus tres participaciones previas con Estudiantes y Argentinos Juniors. Milito sabe que la presión es alta, pero lo asume como una oportunidad única: “Es un privilegio para todos nosotros poder estar, ser parte. Uno quiere disfrutarla y por momentos sufrirla, pero también competir para ganarla”.

Botafogo, por su parte, enfrenta su primera final de Copa Libertadores en un contexto histórico y desafiante. Pese a un inicio titubeante en la fase de grupos, el equipo carioca mostró fortaleza en las fases eliminatorias, superando a grandes como Palmeiras, São Paulo y Peñarol. Actualmente lidera el Brasileirao, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del fútbol brasileño.

Con Artur Jorge al mando, la clave ha sido el equilibrio entre experiencia y juventud, destacando figuras como Igor Jesús y Luiz Henrique. Ahora buscarán coronar su campaña enfrentando a Atlético Mineiro en un duelo vibrante. “Sé de lo que mi equipo es capaz. Puede molestar a quienes nos quieren, pero este equipo nunca me ha fallado a mí. Los jugadores son extraordinarios, este es definitivamente el mejor trabajo en equipo y el mejor grupo con el que he trabajado”, lanzó en la previa.

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Botafogo?

Atlético Mineiro vs. Botafogo se ven las caras este sábado 30 de noviembre desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m. y en España a las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver Atlético Mineiro vs. Botafogo?

Mineiro vs. Botafogo será transmitido por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. En Argentina se podrá ver por Fox Sports y Telefe; mientras que en Brasil por Zapping, Sky+, Globo y Vivo Play. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





TE PUEDE INTERESAR