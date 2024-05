Peñarol vs Atlético Mineiro se enfrentan este martes 14 de mayo en el Estadio Campeón del Siglo, ubicado en la ciudad de Montevideo. El encuentro, válido por la fecha 5 del Grupo G de la Copa Libertadores 2024, está programado para jugarse desde las 5:00 de la tarde (hora peruana, 7:00 p.m. en Argentina y Uruguay) y se podrá ver a través de ESPN, STAR Plus y Fox Sports en Sudamérica. El ‘Carbonero’ necesita un triunfo para seguir con el sueño de clasificar a los octavos de final.

Peñarol llega a este partido tras vencer por 1-0 a Wanderers en el Campeón del Siglo, por la jornada 12 de la Primera División de Uruguay. Con este triunfo, el ‘Manya’ se afianza en la primera posición de la tabla de posiciones, con 32 puntos. Le sacó siete unidades de ventaja a su clásico rival, Nacional. Hasta ahora, el ‘Carbonero’ se mantiene invicto en la liga uruguaya.

En su último partido por la Copa Libertadores, el conjunto dirigido por Diego Aguirre derrotó por 1-0 a Caracas en el Estadio Olímpico, en Venezuela, y sumó seis puntos en el Grupo G. Se ubica en la segunda posición, pero todavía no tiene el pase garantizado, pues Rosario Central está en la tercera casilla con tres puntos. El líder es el club brasileño con 12 puntos, y el cuadro venezolano es el colero con una unidad.

Atlético Mineiro, por su parte, llega a este encuentro tras vencer por 1-0 al ‘Canalla’ en el Estadio Gigante de Arroyito (Rosario). El único tanto del compromiso lo hizo Paulinho en el tramo final del partido. Fue su cuarta victoria consecutiva en la fase de grupos, con lo que aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Hasta el momento, ha sido una máquina.

En el Brasileirao, el ‘Galo’ se ubica en la sexta posición con nueve puntos y es uno de los clubes que todavía está invicto. Tras cinco fechas jugadas, ha conseguido dos empates y tres victorias. Asimismo, ha anotado nueve goles y su arco ha sido vencido en tres ocasiones. Sus delanteros Hulk, Zaracho y Paulinho están haciendo un gran trabajo en la zona ofensiva.

Cabe mencionar que la última vez que se enfrentaron Peñarol y Atlético Mineiro fue el pasado 23 de abril en el Arena MRV de Belo Horizonte. En aquel día, el cuadro ‘carioca’ se llevó la victoria por un ajustado 3-2, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Gustavo Scarpa (2) y Paulinho marcaron los goles del equipo brasileño, mientras que Maximiliano Silvera anotó los dos de Peñarol.





¿A qué hora juegan Peñarol vs Atlético Mineiro?

Peñarol vs Atlético Mineiro se jugará en el Estadio Campeón del Siglo el martes 14 de mayo. El encuentro iniciará desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 7:00 p.m. Por otro lado, en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 6:00 p.m.





¿En qué canales ver Peñarol vs Atlético Mineiro?

Peñarol vs Atlético Mineiro estará disponible para ver en ESPN, FOX Sports y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.





¿Dónde se jugará el Peñarol vs Atlético Mineiro?





