Ala espera de que haya goles para los aficionados de esta parte del mundo. Este martes 23 de abril, Peñarol y Atlético Mineiro se enfrentan en el Estadio Arena MRV de Brasil, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2024. La pugna promete ser una batalla épica entre dos titanes del continente, con ambos equipos buscando consolidar su posición en la competición más prestigiosa de América. Entérate en las siguientes líneas de los horarios y canales de transmisión de la disputa.

En el Mineiro vs Peñarol, los Gallos de Diego Milito quieren mantener la punta con el paso perfecto que lleva en la Copa. Seis puntos de seis posibles, victorias fuera de casa y de local. Hasta el momento, Mineiro es el segundo equipo con más goles en el torneo, seis a favor y dos en contra.

Primero, goleó al Caracas por 1-4; luego, aseguró un triunfo difícil en el nuevo Arena MRV ante La Academia. Un 2-1 que terminó con polémica y desazón para el cuadro argentino. Lo cierto es que el equipo de Miguel Ángel Russo no sacó nada de su visita a Brasil.

Peñarol marcha de primero en la Primera División de Uruguay, de manera invicta y con solo cuatro goles en contra en nueve partidos. Actualmente, se puede decir que es el mejor equipo de ese país. Pese a su derrota 1-0 ante Rosario en la primera fecha, el cuadro carbonero se levantó con un 5-0 ante Caracas, por la segunda jornada.

Ahora tendrá la dura tarea de ganar ante Atlético Mineiro para asaltar la cima, y más que todo, para no perder la segunda plaza. Aunque nada está escrito en el fútbol, se espera que Central sume tres puntos contra Caracas, el rival más accesible del grupo. Entonces, la obligación de los uruguayos tendrá doble obligación el martes.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Atlético Mineiro?

Peñarol vs. Atlético Mineiro se jugará en el Estadio Arena MRV el martes 23 de abril. El encuentro iniciará desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay, el inicio del duelo será a las 9:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:00 p.m.

¿En qué canales TV ver Peñarol vs. Atlético Mineiro?

Peñarol vs. Atlético Mineiro estará disponible para ver en ESPN, Pluto TV y STAR Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del compromiso.

¿Dónde juegan Peñarol vs. Atlético Mineiro?





