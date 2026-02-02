Alianza Lima enfrentará al Club Sportivo 2 de mayo este miércoles en el estadio Río Parapití de Paraguay, por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Para este encuentro, el entrenador Pablo Guede confirmó la lista de jugadores convocados para este vital encuentro.
La gran novedad es la inclusión del experimentado mediocampista Esteban Pavez. El chileno apenas ha completado algunos entrenamientos con los blanquiazules, pero cuenta con la confianza del entrenador Pablo Guede que ya lo dirigió.
Otro futbolista que integra la nómina es Marco Huamán, quien fue cedido a préstamo a Cienciano, pero que tras la separación de tres jugadores por indisciplina fue requerido nuevamente por la directiva del club íntimo.
CONVOCADOS DE ALIANZA
- Arqueros: Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Guillermo Viscarra y Fabrisio Mesías.
- Defensas: Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, D’Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Jonathan García, Jhoao Velásquez, Rait Alarcón, Josué Estrada y Cristian Carbajal.
- Volantes: Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari, Geray Motta, Jean Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino.
- Atacantes: Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti.
Alianza Lima iniciará la serie en condición de visita y cerrará la llave en el estadio Alejandro Villanueva de Matute el próximo miércoles 11 de febrero. Los blanquiazules han conformado un competitivo plantel y parte como amplio favorito ante los paraguayos.
Cabe mencionar que el equipo ganador de la primera fase se medirá ante Sporting Cristal. Este nuevo enfrentamiento se realizará bajo la misma modalidad de ida y vuelta, sin el criterio del gol de visitante como doble en caso de paridad en el resultado global.
El último fin de semana, Alianza venció de visita a Sport Huancayo 2-1 con anotaciones de Paolo Guerrero y Alan Cantero. Por su parte, 2 de mayo peridó por goleada de 5-1 ante Nacional de Asunción, despertando serias críticas al equipo.
La dirigencia blanquiazul ya inició la venta de entradas para el choque ante 2 de mayo con precios que van desde los 27 nuevos soles hasta los 219. Los interesado en asistir al partido pueden ingresar al siguiente LINK.
