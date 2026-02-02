FC Cajamarca es uno de los nuevos inquilinos de la Liga 1 y este fin de semana, en un polémico 3-3 frente a Juan Pablo II College, hizo su estreno dejando sensaciones positivas respecto a lo que podrían mostrar a lo largo de la temporada, especialmente por los futbolistas de experiencia que cuentan en el plantel. Pablo Lavandeira es uno de los pilares en el mediocampo de este equipo, no solo por lo que influye desde lo futbolístico, sino también porque se ha convertido en una voz potente cuando hay que protestar o renegar de las cosas que se están haciendo mal en el fútbol peruano.

Además de haber criticado duramente al arbitraje del último encuentro en Chongoyape –lo hizo en pleno partido, según un video difundido en redes sociales–, Lavandeira se tomó un tiempo y charló extensamente con Teledeportes, en donde contó detalles de su llegada a FC Cajamarca, la importancia de su familia en su decisión, la confianza de Hernán Barcos y los pormenores de cómo se dio su salida de Alianza Lima.

“Me siento bien, de verdad que contento porque no es una nueva ciudad sino dónde todo comenzó –llegó al Perú para jugar por UTC en el 2015–. Así que contento por estar en Cajamarca. La familia de mi esposa es de acá y eso sumó a la decisión. Después, el que me convenció fue Hernán Barcos, fue el que generó todo este proyecto. Es el gran responsable de que todos estemos acá”, reveló.

Sobre la presencia de varios exjugadores de Alianza Lima en el plantel, el volante lo tomó como un plus que favorece a la convivencia en la interna. “Por suerte pudimos reencontrarnos con algunos de los chicos. Sobre todo con Pablo Míguez, con quien tenemos una amistad fuera de la cancha. Es lindo poder encontrarse con personas que le tienes cariños y que en tiempos anteriores se pudo conseguir cosas importantes”, apuntó.

Pablo Lavandeira no renovó con Alianza Lima y llegó a FC Cajamarca como agente libre. (Foto: FC Cajamarca)

Alianza Lima es un tema sensible para Pablo Lavandeira, pues evidentemente no quiso irse y siempre que lo buscaron lo hicieron sentir como en casa. Así pues, recordó todo lo que vivió desde su primera estadía en el club, el campeonato del 2022 y la campaña internacional que hicieron en el 2025.

“Por supuesto que me dio pena dejar Alianza Lima. Siempre digo y repito que Alianza es mi lugar en el mundo. Las veces que llegué me han tratado como en mi casa. Es el lugar dónde salí campeón nacional por primera vez, y todos los momentos lindos que viví como la Copa que se hizo, eliminar a Boca en La Bombonera. Pasé momentos hermosos”, recordó.

En cuanto a su salida, dejó en claro que se debió por una decisiones estrictamente deportiva por parte del club. “Las decisiones de quienes están en el club se tomaron pensando, supongo, en la parte deportiva. En ese aspecto consideraron que no debía continuar. El club no son las personas que están en el momento sino los hinchas y me voy con la felicidad de haber disfrutado y dado lo mejor de mí”, acotó.

En cuanto a su relación con Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, el futbolista de 35 años fue tajante: “No me resentí porque esto es fútbol. Ya soy un tipo bastante grande, no tomo nada a personal sino simplemente como una decisión deportiva. Si es o no, quedará en el saber de los demás. Me llevo muchos lindos recuerdos, mucho cariño de personas increíbles con las que me tocó compartir”.

¿Hubo indisciplinas en Alianza Lima durante el 2025? Pablo Lavandeira fue cauto y no ahondó en detalles, afirmando que todo lo que ocurrió en su momento queda ahí, ya sean cosas buenas o malas. “Lo que pasó, pasó. Muchas veces son cosas buenas y otras no. Si me disculpas que escape a estas respuestas. No puedo decirte nada porque lo pasado queda ahí”, aseveró.

Pablo Lavandeira y Hernán Barcos fueron campeones con Alianza Lima en 2022. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de empatar por 3-3 con Juan Pablo II, FC Cajamarca volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 9 de febrero desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR