En medio de la algarabía por el triunfo de Universitario de Deportes sobre ADT (2-0), había una interrogante sin resolver –al menos de manera oficial– respecto al plantel crema: ¿qué ocurrió con el segundo examen de Williams Riveros para su nacionalización y qué pasará con su inscripción en la Liga 1? Hasta el pasado viernes, se sabía que, a diferencia de Matías Di Benedetto, el paraguayo había desaprobado en su segundo intento. No obstante, hacia falta un pronunciamiento oficial, al menos del lado de la ‘U’.

Así pues, luego de la victoria en el Estadio Monumental, Franco Velazco, administrador provisional de la institución merengue, dio a conocer que Williams Riveros fue inscrito como extranjero y será el séptimo del club en la presente temporada. Si bien desde Migraciones no se han comunicado con ellos, prefirieron no perder más tiempo.

“Ya lo hemos inscrito a Williams, es ponerle parte final a todas estas idas y vueltas, no podemos estar dependiendo de una entidad del estado. Aprovechamos que cumple su fecha de sanción y que está listo para la próxima fecha. Esperar un pronunciamiento y postergar decisiones en las partes deportivas, no era lo más conveniente”, comentó en Al Límite.

Williams Riveros tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027. (Foto: Getty Images)

De esta manera, Riveros jugará en la Liga 1 2026 como paraguayo, dando a entender entre líneas que volvió a desaprobar en su segundo examen para obtener la nacionalidad peruana. Eso no le cierra las puertas a recibir su DNI en un futuro, pues todavía tiene contrato con Universitario hasta finales del 2027 y podría ya estar nacionalizado para entonces.

Hay que recordar que hasta hace algunas semanas, se hablaban que la ‘U’ iba a usar su séptimo cupo de extranjero para fichar a un mediocampista más; no obstante, ya con Riveros inscrito como paraguayo, los planes del comando técnico cambiaron. De esta manera, el zaguero fue la prioridad y prácticamente el plantel quedó cerrado, a menos que ocurra algo a mitad de temporada.

Por otro lado, respecto a la victoria sobre ADT, Velazco sostuvo: “Ha sido un triunfo bien logrado, y nos da la tranquilidad para empezar a mirar con más claridad y optimismo las próximas fechas”. Además, remarcó: “El tema del tetracampeonato está generando mucha expectativa, nosotros estamos concentrados en lograr el campeonato. Además, para nosotros es importante representar a Perú en un torneo internacional”.

Williams Riveros registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a ADT, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 7 de febrero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

