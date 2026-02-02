Alan Cantero viene siendo figura en Alianza Lima y en la interna lo consideran una pieza valiosa. ¿Qué medida tomará el área deportiva ante una posible oferta del exterior? Según informaron en el programa Modo Fútbol, los íntimos han valorizado al delantero en 2.5 millones de dólares, por lo que si algún equipo quiere llevárselo, tendrá que negociar en base a esa suma. Ojo: cuentan con el 80 % de su pase con un vínculo hasta finales del 2028.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de empatar por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a 2 de Mayo, en el compromiso correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 4 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental Rio Parapití.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.
