Al igual que Rhyner, hubo otros futbolistas formados en el exterior y con raíces peruanas que en su momento fueron tentados por clubes de la Liga 1. La diferencia está en que ellos sí pudieron jugar este campeonato y defender distintas camisetas. Eso sí, cada uno corrió con una suerte distinta: desde conseguir títulos y celebrar goles hasta pasar sin pena ni gloria por uno de los equipos más grandes de nuestra pelota. Acá los repasamos:

Roberto Merino

Conocido como ‘Meridona’ por su calidad técnica y buena gambeta, Roberto Merino nació en Chiclayo pero se formó como futbolista en La Masía, cantera del Barcelona. Allí compartió equipo con varios cracks: Víctor Valdés, Pepe Reina, Carles Puyol, Xavi, Andrés Iniesta, entre otros más. No pudo debutar en el primer equipo azulgrana, que tenía en ese entonces como DT al holandés Louis Van Gaal, y cambió de aires al Mallorca B, donde tuvo continuidad y siguió su carrera. Sin embargo, nadie tuvo rastro de él hasta que empezó a destacar por sus jugadas en el Atromitos FC de Grecia (2006-2008), mientras que sus videos repartiendo ‘chocolate’ se hicieron virales en YouTube.

Luego, Merino fue fichado por el Salernitana de Italia en 2009 y ese mismo año llegó su convocatoria a la selección peruana para el amistoso contra Ecuador, que perdimos 2-1. ‘Meridona’ hizo su debut y despedida, porque no volvió a jugar por la bicolor. Sin embargo, en 2011, da el salto esperado al fútbol peruano tras fichar por Juan Aurich, que en esa misma temporada logra ganar el título nacional. Merino destacó en el ‘Ciclón’ y luego volvió al extranjero. En nuestro balompié, defendió las camisetas de Aurich, UTC y Unión Comercio. Hoy, tiene 41 años y reside en Italia junto a su familia.

Percy Prado

De marcar a Kylian Mbappé en la liga francesa a tener un paso fugaz por Sporting Cristal en el fútbol peruano. Lo que sucedió con Percy Prado fue un caso excepcional. El lateral derecho se formó en las divisiones menores del Nantes de Francia e incluso tuvo la oportunidad de disputar cuatro partidos en la Ligue 1. Uno de esos fue precisamente ante la estrella del PSG; pero no pudo mantenerse en la élite y no le renovaron el contrato en julio del 2020. Pasó el resto del año sin jugar y recién a inicios del 2021 fue anunciado como nuevo refuerzo celeste por dos temporadas, algo que generó expectativa entre los hinchas.

Sin embargo, lo que pasaron por alto fueron sus números jugando en Primera División. Prado tenía apenas cuatro partidos en la Ligue 1 de Francia y nunca pudo consolidarse en Sporting Cristal. Allí solo disputó cinco compromisos en todo el año y al final del curso terminó rescindiendo contrato. El nivel que mostró estuvo por debajo del esperado, no aprovechó su oportunidad de sobresalir y su carrera dio un giro inesperado. Actualmente, con 27 años, dejó el fútbol para dedicarse al futsal en el Nantes, donde todavía no ha podido debutar.

Cristian Benavente

La historia de Cristian Benavente casi todos la conocen. Nació en Madrid y formó parte del Real Madrid Castilla, donde fue dirigido por la leyenda francesa Zinadine Zidane. Allí coincidió con grandes cracks de su categoría, pero no tuvo la oportunidad de ascender al primer equipo. Con ganas de jugar y de mostrarse, el ‘Chaval’ pasó por distintos clubes: MKS de Inglaterra, Sporting Charleroi y Royal Antwerp de Bélgica, Pyramids FC de Egipto y Nantes de Francia, donde jugó al lado de Percy Prado. Incluso, compitió en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 con la selección peruana, pero no pudo clasificar al Mundial. También formó parte de la era de Ricardo Gareca en mayores, jugando Eliminatorias y Copa América Centenario.

Pero a inicios del 2022 Alianza Lima rompió el mercado anunciando el fichaje de Benavente, que llegaba como la gran figura y generó expectativa. En su debut marcó un gol e hizo olvidar el tiempo que estuvo sin equipo y sin actividad competitiva. Fue parte de la campaña para el bicampeonato y luego desapareció. Sufrió una fuerte lesión que hasta lo hoy mantiene fuera de las canchas. No ha podido jugar en lo que va del año, aunque su regreso es cuestión de tiempo. Eso sí, en un equipo como Alianza, donde hay figuras por todos lados, es difícil que el ‘Chaval’ pueda abrirse un espacio como titular.

Bonus track: Andrés Vásquez

Seguramente muchos recuerdan a Andrés Vásquez, más conocido como ‘Rabona’, quien se hizo famoso en 2006 por ese gol de rabona que marcó con el IFK Göteborg de Suecia. Debido a la envergadura de ese tanto, su nombre se volvió mundialmente conocido e incluso el gol fue nominado entre los mejores de la década. Como era de esperarse, Vásquez también tuvo repercusión en el Perú; pero no desde clubes como Alianza Lima o Universitario que se interesaron por él, sino desde la selección peruana. En ese entonces, ‘Chemo’ Del Solar era el técnico y viajó hasta Suecia para convencerlo de vestir la camiseta nacional, aunque la respuesta del jugador fue otra: no se sentía en condiciones de representar a una selección. Al final, ‘Chemo’ le bajó el dedo, no lo llamó más y Vásquez se arrepintió de esa decisión. “En ese tiempo, había problemas con el presidente y los jugadores salían a la discotecas. Mi intuición me decía que no. Por eso decidí no aceptar, aunque hoy pienso que debí jugar por Perú”, contó en una entrevista.

