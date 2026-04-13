Boca Juniors vs. Barcelona SC se enfrentan este martes 14 de abril en el mítico estadio de La Bombonera de Buenos Aires, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Puede seguir todas las inicidencias del vibrante partido EN VIVO en la web de Depor.
Los xeneizes parten como favoritos, pues además de sus buenos resultados en la Liga Profesional Argentina, debutó con triunfo en la competencia internacional la semana pasada en su visita a la Universidad Católica en Chile por 2-1.
Para los dirigidos por Claudio Úbeda anotaron Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que para los ‘Cruzados’ descontó Juan Ignacio Díaz.
Diferente es el panorama para el club de Guayaquil que inició su participación en condición de local y cayó por 1-0 frente a Cruzeiro de Brasil. Pese a sus intentos, no logró sumar frente a su público y ve una gran oportunidad frente a a Boca Juniors.
Este partido marcará el regreso a La Bombonera del exdelantero xeneize Darío Benedetto, quien ahora milita en Barcelona de Guayaquil y sería titular.
Posible formación de Boca:
Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.
DT: Claudio Úbeda
Posible formación de Barcelona SC:
José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz, Luis Cano; Héctor Villalba, Darío Benedetto.
DT: César Farías
¿A qué hora juegan Boca vs. Barcelona SC?
El partido se jugará este martes 14 de abril desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile iniciará a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzará a las 9:00 p.m..
¿En qué canales ver Boca vs. Barcelona SC?
En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse en distintos canales de televisión y plataformas de streaming. Las señales encargadas de televisarlo serán ESPN, Fox Sports y Telefe en algunos países de Sudamérica.
Asimismo, el compromiso también estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, que transmitirá el duelo para quienes cuenten con una suscripción activa al servicio.
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