Nuevamente el fútbol se ve manchado por actos racistas. Esta vez fue en el partido entre CD Moquegua y Juan Pablo II, en el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. El futbolista Jack Durán denunció el hecho ante el juez central Michael Espinoza, mientras abandonaba el terreno de juego del estadio 25 de noviembre.

“Tú has escuchado lo que me han dicho, no voy a jugar”, dijo el delantero de 34 años a uno de los jueces asistentes.

De inmediato, el árbitro activó el protocolo antiracismo y por medio de los parlantes del recinto deportivo se instó a mantener la calma a los asistentes, indicándoles que en caso de reincidencia podría generar la suspensión del partido y sanciones al estadio.

Esta acción no calmó los ánimos del futbolista afectado, quien fue contenido por sus compañeros y cuerpo técnico. Según reporte desde el mismo escenario, por parte de la transmisión de L1 Max, el club norteño evaluó retirarse del campo y no jugar más este partido.

Luego de unos minutos de tensión, se acordó continuar con el juego que fue interrumpido abruptamente a los 30 minutos, cuando Durán tenía la posesión del balón, pero decidió arrojarlo a la tribuna para expresar su molestia e indignación.

El ábitro Michael Espinoza activando el protocolo antiracismo. (Foto: Captura de video L1 Max)

En lo estríctamente deportivo, Juan Pablo II se quedó con 10 hombres, apenas a los 23 minutos, luego de que su defensor, Paolo Fuentes, recibiera la tarjeta roja.

El resultado final fue 3-0 a favor de CD Moquegua con doblete de Jefferson Collazos y otro tanto del Édgar Lastre.

Con este resultado, suma 13 puntos e iguala la línea de Juan Pablo II, aunque con una mejor por diferencia de gol y, por lo tanto, ocupa la séptima posición.

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