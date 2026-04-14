Hace solo una semana se confirmó que los experimentados futbolistas Carlos Zambrano y Miguel trauco se sumarán al plantel de Sport Boys que disputa a la Liga 1. Luego de resolver su contrato con Alianza Lima, y largas semanas de negociación, finalmente acordaron su llegada al Callao.

Luego de un irregular inicio de temporada, la dirigencia rosada decidió la salida del entrenador colombiano Jaime de la Pava y apostar por el comando técnico de Carlos Desio, de amplio recorrido en el fútbol peruano.

Precisamente, el estratega albiceleste se pronunció sobre la actualidad de sus nuevos refuerzos y, sobre todo, desde cuándo podrá contar con ellos en el terreno de juego, dada la necesidad del club de sumar para pelear en la parte alta de la tabla de posiciones.

“Ellos recién se han acoplado hace pocos días. Hace mucho que no vienen trabajando y esperemos que estén lo más antes posible. Vamos a ver hoy o mañana si podemos contar con alguno de los dos. Para este encuentro tenemos algunas bajas”, dijo en entrevista a El Diez.

“Si tienes buenos jugadores, decidir es un problema. Va a jugar el que esté mejor. Más allá del nombre que tienen o dónde jugaron, si uno está mejor que los dos, ese jugará. Eso sí, sabemos de la calidad que tienen”, añadió.

Sport Boys recibirá a FBC Melgar esta noche en el Callao por el Torneo Apertura.

El arribo de Desio al Callao también responde a un proyecto de cara al Centenario del club en 2027. En esa línea, se refirió a las metas trazadas desde que tomó las riendas del equipo, que no participa en torneos internacionales hace varias temporadas y que se ha tenido que conformar con mantener la categoría.

“Tengo objetivos altos. Venir a pensar en nada esrobar el dinero y eso no me gusta. Mi idea es que Sport Boys esté en una copa. Después vamos a ver si vamos a llegar o no. Estamos convencidos de que lograremos cosas importantes”, apuntó el entrenador rosado.

Disputadas las primeras nueve fechas del Torneo Apertura, Sport Boys apenas ha sumado 8 de 27 puntos, ubicándose en la penúltima casilla de la tabla de posiciones.

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