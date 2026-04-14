Para nosotros, se encuentra en el top3 de arqueros de Sudamérica. Pedro Gallese, quien para muchos es el mejor arquero de la historia del fútbol peruano, continúa su carrera profesional en el Deportivo Cali de la Liga Colombiana, luego de una importante trayectoria en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con camiseta del Orlando City.

En el país cafetero es titular indiscutible y ya se ha destacado por su gran capacidad atajadora, la misma que genera elogios tanto de hinchas como de prensa deportivas, pero también de históricos de ese país como René Higuita.

El mundialista con Colombia en Italia 1990 y actualmente embajador de Betsson fue consultado sobre el portero peruano y no dudó en resaltar que se trata de un jugador de talla internacional que sube el nivel del torneo cafetero.

“Le está yendo bastante bien, y yo creo que van a venir mejores momentos. Es un arquero internacional que está mostrando toda su capacidad, todo su potencial. Hay mucho que aprender en Colombia de este arquero de la selección peruana y de esa categoría”, dijo Higuita para Flashscore.

Pedro Gallese llegó a Deportivo Cali a inicios de 2026, tras su paso por la MLS. (Foto: Deportivo Cali)

Incluso, se animó a colocarlo en lo más alto del ranking de arqueros que actualmente juegan en el campeonato de su país.

“Yo creo que está entre los primeros cinco. Sí, póngalo en el primero, póngalo en el segundo, póngalo en el quinto, pero ahí está entre los primeros arqueros de la liga colombiana. En estos momentos y por cómo llegó, y con todo ese reconocimiento, ya ustedes le ponen la posición. No voy a discutir si el primero o el segundo. Yo creo que está ahí entre los cinco”, apuntó el ahora entrenador y preparador de arqueros de fútbol.

Con 36 años, Gallese se mantiene compitiendo a una importante liga del continente y, además, es el portero titular de la selección peruana que ahora se encuentra bajo el mando del brasileño Mano Menezes, quien le ha renovado la confianza en el arco bicolor.

‘El Pulpo’ atajó el último domingo en el empate entre Deportivo Cali y Llaneros, por lo que los ‘Azucareros’ sumaron 23 unidades y se ubican en la octava posición, lejos del líder Atlético Nacional con 37. Definitivamente, un elogio como tal suma y mucho.

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