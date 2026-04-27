Boca vs. Cruzeiro se enfrentan este martes 28 de abril en el mítico estadio Mineirao de Belo Horizonte (Brasil), por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Puede seguir todas las incidencias del vibrante partido EN VIVO en la web de Depor. Sigue todos los detalles a continuación.

Cruzeiro, dirigido por Artur Jorge, necesita ganar para dejar atrás la derrota que sufrió en la jornada anterior, también de local, ante Universidad Católica por 2-1. En su debut, el conjunto que tiene como protagonistas a los argentinos Lucas Villalba y Lucas Romero, le ganó a Barcelona de Ecuador como visitante 1-0 y tiene tres puntos, la misma cantidad que los chilenos.

En cuanto al Brasileirao, el conjunto de Belo Horizonte viene de vencer este fin de semana 1-0 a Remo por la fecha 13 con gol del ecuatoriano Keny Arroyo. Eso sí, se ubica en el puesto 12 con 16 puntos y de momento está fuera de los puestos de torneos internacionales y lejos del líder Palmeiras.

Boca, por su parte, lidera la tabla de posiciones del Grupo D con seis unidades gracias a sus victorias vs. Universidad Católica (2-1 en Chile) y Barcelona (3-0 en La Bombonera). Para el elenco comandado por Claudio Úbeda, es un cotejo clave porque puede encaminar su pasaje a los octavos de final del certamen continental que anhela conquistar por séptima ocasión en su historia.

Con respecto a la Liga Profesional en Argentina, el ‘Xeneize’ goleó 4-0 a Defensa y Justicia el pasado jueves, llegó a 14 partidos sin conocer la derrota y clasificó a octavos de final del torneo, siendo un serio candidato en ambas competencias. Para remontarnos a su última caída oficial, fue el 8 de febrero ante Vélez Sarsfield (2-1).

Boca Juniors venció 4-0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura. (Foto: @BocaJrsOficial)

¿A qué hora juegan Boca vs. Cruzeiro?

El partido entre Boca Juniors vs. Cruzeiro se jugará este martes 28 de abril desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile iniciará a las 8:30 p.m., mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzará a las 9:30 p.m. Por último, en España se jugará a las 2:30 de la mañana del día siguiente.

¿En qué canales ver Boca vs. Cruzeiro?

En cuanto a la transmisión, el encuentro entre Boca Juniors vs. Cruzeiro podrá verse en distintos canales de televisión y plataformas de streaming. Las señales encargadas de televisarlo serán ESPN, Fox Sports y Telefe en algunos países de Sudamérica.

Asimismo, el compromiso también estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, que transmitirá el duelo para quienes cuenten con una suscripción activa al servicio.

TE PUEDE INTERESAR