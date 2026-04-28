La última noche de Alianza Atlético en el Estadio Monumental fue única. Más allá del marcador (2-1), los sullanenses demostraron ser mejores que Universitario de Deportes, el vigente tricampeón del fútbol peruano, justificando así un triunfo que los sacudió de una mala racha de seis partidos sin ganar –cuatro por la Liga 1 y dos por la Copa Sudamericana–. Eso sí, esta importante victoria no hubiera sido posible sin un tipo como Valentín Robaldo, autor de un doblete que supo aparecer oportunamente en los momentos justos.

Tras ser el verdugo de la ‘U’ en su propia casa, agravando así la situación de un club que hace poco tuvo que despedir a su entrenador por malos resultados, Valentín Robaldo charló con los medios de comunicación y contó cómo se sintió al jugar en un escenario tan particular como el Estadio Monumental. Como se sabe, el recinto crema suelte estar lleno cada vez que los cremas juegan de local, por lo que esto le dio un marco especial al partidazo que hizo el argentino.

“La verdad es que es la primera vez que me toca jugar (en el Monumental). Es un estadio que impone mucho; es muy, muy grande. Ver cómo la gente lo llenó es algo muy lindo, porque ahí está el folklore del fútbol: que la cancha esté llena, que se escuchen los gritos y te reciban con fuegos artificiales. Obviamente es para ellos, pero uno como rival lo ve y es una motivación adicional. Es un partido difícil; sabemos lo que es Universitario y lo que ellos hacen, pero fue una experiencia muy linda”, afirmó.

Valentín Robaldo registra tres goles en la Liga 1 2026. (Foto: Alianza Atlético)

Robaldo fue clave no solo por haber anotado dos goles, sino también por todo el desgaste que hizo para complicar a la defensa de Universitario, en medio de un replanteo de Jorge Araujo que lo único que hizo fue facilitarle la tarea. Así pues, al atacante de Alianza Atlético le consultaron sobre la chance de dar el salto a un club más grande, con más exigencias y donde pueda demostrar las cosas buenas que mostró en el Monumental.

“Lo tomo con tranquilidad. Obviamente es lindo que hablen de uno; es satisfactorio. Saber que eres extranjero, que ya se habla de vos y que te nombran para otros equipos es muy bueno, pero la realidad es que eso es gracias al equipo. Uno quiere marcar diferencias, pero si no tienes otros diez jugadores que te acompañen, es imposible”, agregó, destacando el trabajo colectivo del cuadro de Sullana.

Yendo más allá, a Robaldo le preguntaron su opinión sobre jugar en un equipo de la envergadura de Universitario o Alianza Lima, especialmente porque de alguna u otra manera estos clubes lo verán de otra manera tras este doblete. Hay que recordar que el futbolista de 25 años registra cuatro tantos en lo que va de la presente temporada, tres por la Liga 1 y uno por la Copa Sudamericana, el que le anotó a Tigre en la fecha 1 de la fase de grupos.

“¿Si me gusta la crema o la blanquiazul? Me gustan los dos por igual. Son equipos que conocemos por los torneos internacionales cuando se enfrentan a clubes de Argentina. Son conocidos, vistosos y clubes grandes; de esos que te llenan la cancha todos los partidos. Jugar en un club así el sueño de todo jugador. Uno siempre quiere apuntar a eso”, comentó.

“Después del partido, tengo emociones encontradas porque nunca había jugado en Primera División, enfrentarme a un equipo que es tan grande... Obviamente que uno aspira a estar en los mejores equipos, pero ahora estamos enfocados en el jueves (el partido contra Macará, por la ‘Suda’); nos jugamos todo porque estamos con los puntos justos. Después, todo eso se terminará evaluando en base al rendimiento de los jugadores individualmente”, sentenció.

Valentín Robaldo llegó a Alianza Atlético tras su paso por Colegiales del ascenso argentino. (Foto: Alianza Atlético)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Atlético?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre Universitario, Alianza Atlético volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Macará, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro está programado para el jueves 30 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.