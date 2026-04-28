Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento deportivo tras las constantes derrotas en el Torneo Apertura y la caída ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en su debut en la Copa Libertadores. A esto se suman las críticas por las contrataciones realizadas esta temporada, especialmente la de Sekou Gassama, quien llegó al club luego de varios meses sin actividad futbolística. En medio de este panorama, el club confirmó a través de un comunicado oficial que Álvaro Barco no continuará como director deportivo, marcando el final de una etapa que generó disconformidad en gran parte de la hinchada crema.
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