Álvaro Barco fue destituido como Director Deportivo de Universitario. (Foto: Universitario)
Álvaro Barco fue destituido como Director Deportivo de Universitario. (Foto: Universitario)

de Deportes no atraviesa su mejor momento deportivo tras las constantes derrotas en el Torneo Apertura y la caída ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en su debut en la Copa Libertadores. A esto se suman las críticas por las contrataciones realizadas esta temporada, especialmente la de Sekou Gassama, quien llegó al club luego de varios meses sin actividad futbolística. En medio de este panorama, el club confirmó a través de un comunicado oficial que no continuará como director deportivo, marcando el final de una etapa que generó disconformidad en gran parte de la hinchada crema.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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