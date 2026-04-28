Universitario de Deportes no está atravesando por un buen momento futbolístico en la Liga 1, quedando muy lejos del primer lugar del Torneo Apertura y peligrando la posibilidad de meterse entre los que se disputarán el título nacional, algo que sería perjudicial en sus aspiraciones de lograr el tetracampeonato. En medio de esto, en las últimas horas se abrió la posibilidad para que un futbolista del plantel crema pueda volver al extranjero, siempre y cuando exista una oferta formal y se den las condiciones. Se trata de Jesús Castillo, quien estaría siendo observado por cuatro clubes del exterior.

Según reportó el periodista Rudy Galetti, Castillo Molina ha recibido consultas de cuatro clubes de diferentes países, por lo que, aunque no hay un ofrecimiento formal sobre la mesa, está claro que tiene las puertas abiertas del exterior. Estos clubes son Panathinaikos de Grecia, Internacional de Brasil, Cruz Azul de México y Deportivo La Coruña de España.

Si bien el nivel de Castillo está siendo bajo en los últimos meses, estos equipos están al tanto de su evolución y ven en él un margen de mejora, especialmente por su pasado en el fútbol portugués cuando perteneció al Gil Vicente de la Primeira Liga. En ese sentido, todo podría ocurrir en las próximas semanas o meses si es que finalmente alguno de estos clubes se anima a ofrecer una cifra por su pase.

Jesús Castillo llegó a Universitario tras su paso por Gil Vicente de Portugal. (Foto: Getty Images)

“Jesús Castillo ha recibido consultas de Panathinaikos, International y Cruz Azul”, señaló Rudy Galetti en su cuenta de X. Un detalle a considerar es que desde el lado del Deportivo La Coruña, solo se animarían en pugnar por su compra si es que logran ascender a LaLiga, ya que en estos momentos siguen peleando desde la Segunda División de España, a dos puntos del ascenso directo –por ahora están en los play-offs–.

Además, la citada fuente precisó que desde Universitario no se negarían a soltar al volante, siempre y cuando el club que quiera llevárselo ofrezca una cifra cercana o superior al millones de euros. “Universitario está abierto a ofertas cercanas a 1 millón de euros por el centrocampista internacional peruano”, agregó.

Hay que recordar que la ‘U’ compró el pase de Jesús Castillo al Gil Vicente, dándole un contrato que expira en diciembre del 2028. ¿Los cremas podrían dejar que el mediocampista de marche si es que aparece una oferta interesante por su pase? Podría ser. No obstante, recordemos que eso los obligaría a fichar a un jugador en su posición, ya que en el plantel solo quedarían Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra en esa posición. Veremos qué sucede con el correr de los meses.

Jesús Castillo tiene contrato con Universitario hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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