A poco de que se lleve a cabo la final de la Copa Libertadores, la incertidumbre se apoderó del mundo del fútbol. Las imágenes violentas que surgieron el jueves en la playa de Río de Janeiro, con los enfrentamientos entre seguidores de Boca Juniors y Fluminense; y el fuerte actuar de la policía brasileña, causaron inquietud ante la posibilidad de que la situación se agrave. Este viernes, tras una reunión convocada por Conmebol en la que participaron todas las partes, se anunció que la situación permanece inalterada: el estadio Maracaná contará con espectadores y se reforzarán las medidas de seguridad.

La Conmebol, encabezada por Alejandro Domínguez, convocó a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Fluminense y Boca Juniors. La intención de la convocatoria fue llegar a acuerdos para evitar la repetición de incidentes similares a los ocurridos el jueves en Río.

El diálogo entre las partes concluyó en que el evento futbolístico, para el cual se aseguró la seguridad, se llevará a cabo con la presencia de espectadores, tal como se había planificado originalmente, a pesar de ciertos rumores que circularon en las redes sociales, que indicaban lo contrario, después de los incidentes.

“Va a ser con público, a las 17:00 y se espera que haya paz”, manifestó a los medios de comunicación Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, al término de la reunión. “Queremos transmitir a cada uno de los hinchas que esperamos tener un Maracaná con mucha paz y mucha alegría (...). Esperamos que esa paz solicitada pueda reinar antes, durante y después de la partido”, agregó el dirigente.

Poco después, la Conmebol transmitió un mensaje de tranquilidad a través de un comunicado, en el cual destacaron que el enfoque principal se centró en los protocolos de seguridad planificados para el juego: “El tema central abordado fueron las medidas de seguridad en torno a la final de la Libertadores, prevista en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro”.

En cuanto a Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca, declaró: “Estamos convencidos que va a ser una fiesta. Va a haber un campeón y va a haber alguien que llegó a la final, y si llegó hasta ahí lo hizo por méritos. Vamos a jugar con público, que no va a haber ningún problema y pedirle a la gente que por favor respete al contrincante. Esto no es una guerra”.





Operativo de seguridad con los hinchas de Boca en Río de Janeiro

Se estima que el sábado, más de 100.000 seguidores de Boca estarán en Río de Janeiro, según las autoridades locales. La Conmebol ha reservado 20,000 entradas para los seguidores de cada equipo en el Maracaná, que tiene una capacidad de 79,000 espectadores. En la ciudad se establecerán dos anillos de seguridad, donde los seguidores serán acompañados en todo momento por escoltas. Además, agentes de policía argentinos también estarán presentes para supervisar la situación.

Boca vs. Fluminense: ¿cuándo y a qué hora juega por final de la Copa Libertadores?

El enfrentamiento entre Boca vs. Fluminense en la gran final de la Copa Libertadores está agendado para el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El partido comenzará a las 3:00 p.m. (Ecuador, Colombia y Perú). A las 5:00 p.m. (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil). En tanto, en Venezuela y Bolivia, será desde las 4:00 de la tarde.

Final de la Libertadores 2023 se disputará en el estadio Maracaná. (Foto: Arne-mueseler.com)

Boca vs. Fluminense: ¿en qué canales ver?

El Boca vs. Fluminense se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Pluto TV en toda América Latina. Además, Telefe también transmitirá el partido, en Argentina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

