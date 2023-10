Romario, el exfutbolista brasileño, siempre ha sido conocido por no tener filtro en sus palabras. Siempre que tiene una opinión fuerte sobre algo, se expresa con la misma franqueza y claridad que solía tener cuando estaba en el campo de juego durante sus días como jugador. En una entrevista, este martes 31 de octubre, el mencionado no se guardó nada al hablar sobre la final de la Copa Libertadores. El exdelantero atacó duramente a Boca Juniors, menospreciando al conjunto dirigido por Jorge Almirón y prediciendo que Fluminense será el que se alce con el título continental.

En diálogo con el medio O Globo, Romario habló sobre el próximo enfrentamiento entre ‘Xeneizes’ y el ‘Tricolor’, programado para el sábado 4 de noviembre. Como de costumbre, expresó su apoyo al ‘Flu y afirmó que son los que se merecen ganar. Sin embargo, no pudo evitar mencionar la histórica rivalidad entre argentinos y brasileños de una manera agresiva y enérgica.

“Fluminense debe llevarse la copa. Que se jodan los argentinos, esos hijos de p... Boca se va a tomar por c... Soy de Fluminense desde que nací. Jugué en Fluminense, soy carioca, tengo mucho cariño por el club, es la hinchada más hermosa que tuve la oportunidad de conocer, son el mejor equipo y el que merece ganar”, manifestó Romario.

Romario y sus fuertes declaraciones antes de Boca vs. Fluminense. (Foto: EFE)

Con relación a esto, ‘Chapulín’ también respaldó al entrenador actual del ‘Fluzao’, que también dirige a la selección de Brasil: “Es el mejor entrenador que tenemos. No tiene tiempo para hacer con la selección lo que hace en el club, que es su punto fuerte, el entrenamiento, la unión de estos jugadores, hace lo que puede”.

Finalmente, evalúo la situación actual de la ‘Canarinha’ en las Eliminatorias 2026, tras su bajón en los últimos compromisos. “Empataron y perdieron estos dos últimos partidos, nadie siempre gana. Pero puedo decir que, en mi humilde opinión, la selección brasileña está en muy buenas manos con Diniz”.





Final Copa Libertadores 2023: fecha y horarios del Boca vs. Fluminense

El partido entre Boca vs. Fluminense, por la gran final de la Copa Libertadores, está programado para disputarse el sábado 4 de noviembre en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Asimismo, iniciará desde las 3:00 p.m. (horario peruano) y 5:00 p.m. (horario argentino). A continuación, la lista de horarios:

México : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Venezuela : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

Boca vs. Fluminense: ¿en qué canales TV ver el partido?

El Boca vs. Fluminense se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Pluto TV en toda América Latina. Además, Telefe también transmitirá el partido, en Argentina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





