Video y transmisión. Botafogo vs. Palmeiras juegan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles desde el Estadio Olímpico Nilton Santos por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 p.m. (horario en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus y Disney Plus Premium. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, amarillas, rojas, estadísticas e incidencias

Botafogo recordó su último partido. (VIDEO: Botafogo)