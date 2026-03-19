La gran obsesión de todos los clubes del continente no solo trae consigo la gloria deportiva eterna, sino también una inyección económica capaz de transformar por completo la realidad de cualquier institución. La Confederación Sudamericana de Fútbol acaba de soltar una verdadera bomba financiera al anunciar la nueva y millonaria estructura de premios que repartirá durante la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en esta temporada 2026. Estas cifras astronómicas consolidan al torneo como uno de los más atractivos y rentables, generando una motivación extra brutal para todos los equipos que saldrán a dejar la vida en la cancha buscando levantar el codiciado trofeo.

Una vez instalados en la anhelada etapa de grupos, el sistema de premios por “mérito deportivo” convierte cada partido en una verdadera final a muerte. La organización ha decidido mantener el jugoso bono de 340.000 dólares extras por cada triunfo conseguido en esta fase.

Un incentivo tremendo que obliga a los equipos a salir a ganar en cualquier plaza, un detalle clave para nuestros representantes nacionales como Universitario de Deportes, Sporting Cristal o Cusco FC, que buscarán hacer respetar su localía en cada fecha para sumar tanto en la tabla de posiciones como en las cuentas bancarias de la institución.

Grupos definidos para la Copa Libertadores 2026 (Foto: CONMEBOL)

Conforme las escuadras van superando las llaves y avanzando en el certamen, la caja fuerte de la Conmebol se abre cada vez más. Superar la fase de grupos y meterse a los octavos de final otorga un premio directo de 1.250.000 dólares, mientras que los cuartos de final suman 1.700.000 y las emocionantes semifinales aportan la espectacular suma de 2.300.000 dólares para cada uno.

Sin embargo, el verdadero premio gordo, ese que rompe todos los récords del mercado, está reservado exclusivamente para los dos colosos que lleguen al partido definitorio. El equipo que termine como subcampeón tendrá el consuelo de asegurarse 7 millones de dólares, mientras que el flamante rey de América que levante la Copa Libertadores recibirá la brutal e histórica suma de 25 millones de dólares en una sola noche.

Esto permite que un campeón pueda superar los 40 millones de dólares en ganancias acumuladas a lo largo de su campaña. Solo el año pasado, el equipo de Flamengo, que se coronó como el gran ganador en el Estadio Monumental, pudo acumular un total de 34 millones como cifra tope, incluyendo el premio final.

El triunfo de Flamengo sobre Palmeiras. Foto: Luis ACOSTA / AFP

El monarca continental también gana el derecho de disputar la Recopa Sudamericana, que reparte 1,8 millones de dólares, y asegura su boleto dorado a competencias como el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental. Por si fuera poco, clasifica automáticamente a la siguiente edición del torneo, asegurando de arranque otros 3 millones de dólares mínimos.

El propio presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, fue el encargado de sacar pecho por estas nuevas cifras que posicionan a la competición en la cima del deporte rey. “Hemos aumentado constantemente el premio de la final, convirtiendo la final de la Copa Libertadores en el partido mejor pagado del mundo”, declaró en el sorteo.

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