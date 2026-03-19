El inicio de FC Cajamarca en el Torneo Apertura no ha sido el esperado, ya que solo suma 5 puntos en las primeras ocho fechas. Ante este panorama, la directiva decidió la salida de Carlos Silvestri del banquillo. Tras ello, Depor pudo conocer que Guillermo Farré es una de las principales opciones para asumir la dirección técnica. Incluso, la propuesta ya fue enviada y solo falta la respuesta del estratega argentino, quien tiene pasado en Sporting Cristal.
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