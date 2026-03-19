En Universitario de Deportes saben que, por estas horas, tiene dos batallas para hacer frente: en lo deportivo, seguir en la pelea del Torneo Apertura y sacar los tres puntos en su próxima visita a Comerciantes Unidos; y fuera de la cancha, mantener firme su postura de que no hubo insultos racistas en el duelo ante UTC en el Monumental y así poder jugar con público el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, luego del receso por fecha FIFA.

De hecho, el delegado crema Martín Kohatsu confesó que pudo conversar con dos jugadores del ‘Gavilán del Norte’, sin revelar los nombres, y le aseguraron que no escucharon ningún insulto racista, pese a estar dentro de la cancha en ese momento. Además, mencionó que todavía no se ha iniciado ningún proceso disciplinario en contra del club, por ello confía en jugar el clásico a estadio lleno.

“Yo he hablado con dos jugadores de UTC y dicen que no escucharon nada. Ellos estaban en la cancha. Hoy, Universitario no tiene procedimiento iniciado. Norte y sur ya están vendidas, Oriente al 70%. El clásico a estadio lleno lo vamos a jugar”, declaró Kohatsu en Modo Fútbol. A la par, respondió las acusaciones de Alianza Lima por el reclamo presentado en contra del cuadro crema en los últimos días.

“Ellos empezaron sancionando a Valera, cuando nosotros nos quejamos de la provocación del señor (Ángelo) Campos en el Monumental. Ahí vamos a llegar. Nosotros este año no hemos hecho nada, si quieren conversar ‘Tito’ Ordóñez tiene mi teléfono, Franco Navarro también. Yo no tengo ningún problema en conversar. Les pueden preguntar a ellos si alguien los amenazó en el Monumental el año pasado”, agregó.

En Universitario aseguran que no hubo insultos racistas hacia jugadores de UTC desde las tribunas. (Foto: GEC)

Por otro lado, aseguró que han pedido a la Liga 1 reconsiderar la Comisión Disciplinaria formada para este año. “Hemos pedido que se convoque a una Asamblea porque para nosotros esa Comisión de Justicia no está bien nombrada. Sin embargo, me dicen que hay una junta directiva mañana en la Liga. Espero, ya que el señor Corcino piensa que el campeonato es suyo, que en la Liga 1 hagan un mea culpa y convoquen esta asamblea extraordinaria”, apuntó.

“Cuestionamos la forma como se ha constituido, bien claro dicen que la Junta Directiva propone y la Asamblea elige; pregúntale a cualquier club si ha elegido a sus miembros. Cada club proponía dos miembros para la Comisión de Justicia y hoy en día todos son huanuqueños, nos hemos puesto a investigar. Uno ha sido socio del señor (Corcino) hace dos años”, agregó, dejando entrever alguna suspicacia.

Finalmente, dejó en claro que la relación con Alianza Lima está desgastada y en este momento no hay ningún tipo de comunicación con el ‘compadre’ para mejorar la misma. En ese sentido, remarcó que el primer paso para el intercambio de reclamos vino del club de La Victoria, y ellos únicamente salieron a defenderse, haciendo incluso una cronología de los hechos.

“A Alianza le gusta reclamar, le gusta hacer las cosas así. Nosotros nos decidamos a jugar, a ganar. Si yo me quejara, Matute estaría cerrado. El partido pasado nos insultaron, nos lanzaron encendedores. Vino el administrador a pedirme que me saque el polo. Nosotros no nos quejamos, no documentamos. Hay situaciones que oprimen. La ‘U’ no se queja, pero obviamente si nos llenan de reclamos, algo tenemos que hacer”, culminó Kohatsu.

El último clásico en el Monumental acabó en empate sin goles. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a UTC, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 21 de marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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