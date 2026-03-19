Las buenas noticias siguen llegando desde la ‘Ciudad Blanca’ y esta vez el protagonista es una de las grandes revelaciones de nuestro campeonato. Matías Zegarra, la joven figura que viene rompiéndola con la camiseta de FBC Melgar, está viviendo un verdadero sueño tras confirmarse su sorpresivo llamado a la Selección Peruana. Esta convocatoria es un premio gigante a su tremendo rendimiento en la Liga 1, una noticia que llena de muchísimo orgullo a toda la hinchada rojinegra del país. Recordando que el cuadro arequipeño se ha caracterizado por sacar estos nombres jóvenes en los últimos años, que han podido escalar a equipos de otros países.

El ascenso de este talentoso futbolista ha sido verdaderamente meteórico y ha dejado a todos con la boca abierta en muy poco tiempo. Lejos de marearse con los flashes y la repentina fama que trae ponerse la codiciada ‘Blanquirroja’, el jugador decidió mantener los pies bien firmes sobre la tierra dando una entrevista, donde decidió abrir su corazón para contar todos los detalles inéditos de esta increíble experiencia que está a punto de vivir bajo el mando del comando técnico nacional.

La forma en la que se enteró de su convocatoria parece sacada de una película de comedia y demuestra su tremenda humildad. “Estaba en mi cama. Tengo un primo que está en España y me avisó de la conferencia de prensa. No la vi y luego me empezaron a llamar para felicitarme. Me quedé frío, no me lo esperaba para nada”, relató Zegarra.

Matías Zegarra en FBC Melgar 1-2 Chankas CYC. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Este gran presente tiene un origen de mucho sacrificio y una constante búsqueda de oportunidades lejos de casa. El jugador recordó que su aventura empezó en Europa, exactamente en la Fundación Marcell de España, desde donde decidió regresar a nuestro país con una meta clarísima. “Quería venir a jugar al Perú, mi tío me consiguió una prueba y me gané la confianza del profesor... En ese entonces estaba el profesor Walter Ribonetto”, indicó sobre sus duros primeros pasos en el fútbol local.

Hoy, ya completamente consolidado en el primer equipo arequipeño, su relación con el actual técnico Juan Reynoso es fundamental para su crecimiento táctico. El estratega lo felicitó con un gran abrazo en pleno entrenamiento, respaldando su versatilidad en el campo, ya que Zegarra confiesa sentirse muchísimo más cómodo jugando en una línea de cinco defensores porque eso le permite “subir un poco más” y sumarse al ataque con peligro.

Matias Zegarra debutó con Melgar y ahora lo hará con la selección. Foto: Omar Cruz/GEC.

A pesar de esa gran libertad para ir al frente, el comando técnico le ha dejado muy claras sus prioridades sobre el césped. “Como puedo jugar en varias posiciones, me piden que cumpla primero mi rol defensivo y luego piense en atacar”, detalló el futbolista, demostrando una tremenda madurez táctica y un gran sentido de responsabilidad para no dejar desprotegida a su zaga.

Esa misma confianza absoluta que le tienen en el club se vio reflejada en la reciente tanda de penales que le tocó afrontar en el torneo continental. El jugador confesó que venía practicando sus disparos durante toda la semana con excelentes resultados, lo que motivó al entrenador a darle la enorme responsabilidad de ir como el segundo pateador en un momento de altísima tensión.

Zegarra no ocultó su enorme emoción por la oportunidad inigualable de compartir vestuario con los máximos referentes del equipo patrio, revelando a su gran ídolo a seguir. “Desde pequeño he visto a André Carrillo, quien me parece un gran jugador... trataré de aprender de ellos en el vestuario”, comentó.

El gran sueño europeo

Por supuesto, lo que más ilusiona al futbolista, es que llegar a la Selección Peruana sea un gran impulso o, mejo dicho, una vitrina que le de la oportunidad para emigrar en el extranjero. Bien dicen que hay que ser ambiciosos con los sueños, por lo que el futbolista de 19 años no ha dudado en confesar que le gustaría ponerse la camiseta blaugrana en España.

“Mi sueño de pequeño siempre ha sido jugar un Mundial con la selección, ese siempre ha sido mi sueño. Y también jugar en el FC Barcelona”, puntualizó el lateral, reafirmando también su deseo de jugar una Copa del Mundo con perú, sabiendo que será parte del próximo proceso.

En esta convocatoria, Matías Zegarra competirá por el puesto de lateral izquierdo con Marcos López y, posiblemente, con César Inga. Dos jugadores de los que se espera que Matías pueda aprender, para seguir perfeccionando su juego.

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