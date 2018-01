Deportivo Táchira vs. Macará chocan este lunes en el estadio Bellavista de Ambato por la primera fase de la Copa Libertadores 2018. El partido, que está programado para las 6 de la tarde (hora peruana y ecuatoriana) y será el segundo choque de la edición de campeones, será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de la señal de FOX Sports 2. Recuerda que también podrás seguir todas las incidencias a través de esta nota de Depor.com.



Deportivo Táchira es el único cuadro venezolano que ha accedido hasta cuartos de final de la Copa Libertadores, campaña conseguida en el año 2004, pero su técnico, Francesco Stifano, consciente que no puede vivir de la historia, no quiere sorpresas mañana y saldrá a presionar al rival como característica del juego que propone desde el área técnica.



País Hora Perú 18:00 México 17:00 Argentina 20:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Chile 20:00 Venezuela 19:00

"Los Aurinegros", como también le dicen al popular equipo venezolano, llegará ante Macará, tras una pretemporada con cinco amistosos, invicto contra equipos colombianos, que contrasta con el cierre de la temporada pasada en la que Stifano no alcanzó a impregnar su estilo.



"Los resultados afianzan la idea que estamos trabajando, jugamos partidos de mucho nivel a más de 2.300 metros de altura" sobre el nivel del mar, que se aproximan a los 2.500 metros en que se ubica la ciudad sede del partido, Ambato, señaló recientemente.



Por su parte, Macará buscará ratificar la gran campaña que cumplió en 2017 de la mano del técnico Paul Vélez, quien rompió el conformismo que rondaba en el equipo por al permanencia en primera división y dio el salto con la histórica clasificación a la Libertadores.



Para Macará será el debut, pero para su técnico y varias figuras la oportunidad para seguir mostrándose, aunque previo al enfrentamiento de mañana han evitado referirse del rival de turno.



El equipo ambateño ratificó al goleador argentino Juan Manuel Tévez, que debutará mañana en Copa, contrató al exseleccionado paraguayo Marcos Miers y al centrocampista argentino Ricardo Acosta.



Deportivo Táchira se reforzó para éste año con el argentino Sergio Almirón, el panameño Jan Carlos Vargas y el uruguayo Maximiliano Cantera, y echará de menos mañana, al portero José Contreras, al centrocampista Franklin González y al delantero César Martínez, todos lesionados.



Deportivo Táchira vs. Macará: posibles alineaciones



Deportivo Táchira: Beycker Velázquez; Héctor Noguera, Daniel Benítez, Jan Carlos Vargas, Manuel Granados; Luis Chacón, Romeri Villamar, Maximiliano Cantera, Joel Infante; Edgar Pérez Greco y Sergio Almirón.



Macará: Carlos Espinoza; Galo Corozo, Moisés Corozo, Marcos Miers, Leonel Quiñónez; José Luis Cazares, Armando Gómez, Carlos Arboleda, Carlos Feraud; Ronald Champang y Juan Manuel Tévez.