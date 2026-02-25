Sporting Cristal tuvo que llegar a la definición por penales para eliminar a 2 de Mayo en la segunda fase de la Copa Libertadores. Para los celestes fue fundamental la actuación de su portero Diego Enríquez, quien atajó un penal, cuando la serie estaba cuesta arriba, luego del disparo atajado a Cristian Benavente.

Sobre su actuación, el también seleccionado nacional de 24 años expresó su felicidad por la clasificación y se animó a revelar su secreto cuando le toca atajar penales, pues estuvo muy cerca de atajar otros dos disparos por parte de los jugadores paraguayos.

“Siempre me preparo para ver qué rivales me toca enfrentar, con quiénes me enfrento y poder hacerlo de la mejor manera. Sí, tenía unas indicaciones especiales en el tomatodo para poder resolver bien los penales. Siempre estudio a los rivales, siempre me gusta verlos, me gusta ver a quién enfrento y esta situación ya la tenía estudiada”, dijo Enríquez en declaraciones a la prensa.

“Tenemos que ponernos en todos los escenarios. Creo que dentro de esto estaba la definición de penales por si no metíamos un gol o no nos llevábamos el encuentro en los 90, y estábamos preparados para todo esto”, añadió el futbolista celeste.

Diego Enríquez fue una de las figuras en el Callao. (Foto: Sporting Cristal)

En esa línea, se refirió a su presente deportivo, en su segunda temporada como arquero titular de Sporting Cristal, club en el que se formó en las divisiones menores.

“Estoy muy contento por el trabajo que vengo haciendo año tras año. Desde que empecé mi carrera, me fui a provincia a ganar minutos y ahora estar en Sporting Cristal, un equipo grande, el equipo donde soñé, estoy muy contento”, declaró.

Con esta clasificación, los celestes aseguraron, por lo menos, seis partidos internacionales más en la temporada, pues ahora enfrentará a Carabobo de Venezuela en duelos de ida y vuelta.

De superar y avanzar de ronda, Sporting Cristal jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y, si es eliminado, irá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

