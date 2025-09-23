River vs. Palmeiras se verán las caras este miércoles 24 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Allianz Parque, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte y podrá verse en vivo por ESPN y Telefé, además de la plataforma Disney+ en su plan Premium. El ‘Verdao’ parte con ventaja tras imponerse 2-1 en el Monumental, pero los de Marcelo Gallardo mantienen intacta la ilusión de revertir la serie en suelo brasileño y avanzar a semifinales, donde el ganador se enfrentará al vencedor de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

Palmeiras llega con la tranquilidad de su invicto en el certamen, con ocho triunfos y un solo empate, además de una campaña local que lo tiene en la parte alta tras golear a Fortaleza el fin de semana. Abel Ferreira confía en la jerarquía de sus piezas ofensivas, con José Manuel López y Vitor Roque como principales amenazas, además de la experiencia de Gustavo Gómez en la zaga. Palmeiras acumula tres títulos de Libertadores en su historia (1999, 2020 y 2021) y busca meterse otra vez entre los cuatro mejores del continente.

River, en cambio, llega con la obligación de levantar cabeza tras la caída en la ida y la derrota ante Atlético Tucumán en el Clausura, que le cortó su invicto. Gallardo guardó titulares pensando en este choque y apostará a la fortaleza de todas sus estrellas como la de su capitán Enzo Pérez. El ‘Millonario’ quiere volver a ser protagonista del torneo más importante de Sudamérica, que ya conquistó en 1986, 1996, 2015 y 2018.

En la ida disputada en Núñez, Palmeiras dio el golpe con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para los locales. Ese 2-1 dejó la serie abierta y promete un duelo de máxima tensión en San Pablo. El antecedente inmediato en Brasil trae recuerdos para River, que en 2021 venció 2-0 en este mismo escenario, aunque luego no alcanzó para clasificar. Ahora, con un solo gol de diferencia, todo está por definirse en un partido que puede ser de alto voltaje.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras?

El choque entre River vs. Palmeiras por los cuartos de final (vuelta) de la Copa Libertadores, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, el cruce será televisado también por Telefe y Pluto TV, mientras que en México y Norteamérica se verá por ESPN 2 y Pluto TV.

¿Qué canales transmiten River vs. Palmeiras?

En Argentina lo transmite: ESPN, Telefe, Pluto TV y Disney Plus

ESPN, Telefe, Pluto TV y Disney Plus En Paraguay lo transmite: ESPN, Disney Plus y Telefe

ESPN, Disney Plus y Telefe En Uruguay lo transmite: ESPN, Disney Plus y Telefe

ESPN, Disney Plus y Telefe En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus En Ecuador lo transmite: ESPN 2, Disney Plus y Telefe

ESPN 2, Disney Plus y Telefe En Venezuela lo transmite : ESPN 2, Disney Plus y Telefe

: ESPN 2, Disney Plus y Telefe En Perú lo transmite: ESPN, Disney Plus y Telefe

ESPN, Disney Plus y Telefe En Brasil lo transmite: Disney+ y Globo

Disney+ y Globo En Colombia lo transmite: ESPN 2, Disney Plus y Telefe

ESPN 2, Disney Plus y Telefe En Bolivia lo transmite: ESPN, Disney Plus y Telefe

ESPN, Disney Plus y Telefe En México lo transmite: ESPN 2, Pluto TV y Telefe

ESPN 2, Pluto TV y Telefe En Estados Unidos lo transmite: Fubo TV, Fanatiz y beIN Sports

Fubo TV, Fanatiz y beIN Sports En España lo transmite: LaLiga +

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en Perú?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo en Perú, válido por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en Argentina?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN, Telefe y Pluto TV por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en España?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo, a jugarse en el Estadio Allianz Parque de São Paulo, se podrá ver en España por LaLiga+.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en México?

El partido de River vs. Palmeiras en vivo desde México se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a ESPN 2, Pluto TV y Telefe.

¿Dónde ver River vs. Palmeiras en Estados Unidos?

River vs. Palmeiras en vivo para los que radican en Estados Unidos, por el primer compromiso de cuartos de final de la Copa Libertadores, se verá por las señales de Fubo TV, Fanatiz y beIN Sports.

