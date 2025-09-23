Sporting Cristal sorprendió a sus seguidores con un lanzamiento especial que rápidamente llamó la atención en el fútbol peruano. Se trata de la reedición de la camiseta utilizada en 1988, una de las más recordadas en la historia del club. Después de varios meses de rumores y pedidos en redes sociales, la marca PUMA decidió responder al reclamo de la hinchada y poner a la venta esta edición limitada, que combina el diseño clásico con detalles modernos de fabricación.

El lanzamiento oficial se dio a conocer en redes sociales con un video que tuvo gran alcance en pocas horas. “Ustedes la soñaron y nosotros la volvimos realidad”, fue parte del mensaje que acompañó la publicación y que generó una ola de comentarios por parte de la hinchada ‘celeste’.

La marca alemana, que volvió a vestir a los rimenses desde inicios de 2025, confirmó que la camiseta ya está disponible en preventa a través de su página oficial. Esta iniciativa busca rendir homenaje a un año importante para el club, en el que se celebró un campeonato y se vivieron momentos que los hinchas aún recuerdan.

El diseño mantiene la esencia del modelo original: color celeste, cuello tipo polo blanco y el histórico logo retro de PUMA. Sin embargo, también incorpora materiales actuales que mejoran la comodidad y el control de la humedad, adaptándose a las exigencias de la indumentaria deportiva moderna.

Nueva camiseta de Sporting Cristal edición limitada | FOTO: Puma

¿Cuánto está? ¿Cómo la consigues?

La preventa se realiza exclusivamente en la web PUMA.COM y tendrá un costo de 349 soles. Además, el producto llegará en una caja especial de colección, lo que lo convierte en un artículo atractivo no solo para quienes la usarán en el día a día, sino también para los coleccionistas.

Un detalle llamativo es que las primeras 1,988 camisetas que se vendan vendrán acompañadas de esta caja conmemorativa. Y dentro de una de ellas se incluirá un “Golden Ticket”, un pase que le permitirá a un hincha vivir una experiencia junto al plantel profesional de Sporting Cristal.

El ganador del ticket podrá asistir a un entrenamiento, compartir un almuerzo con los jugadores y recibir productos exclusivos de la marca. Esta dinámica le da un valor extra a la campaña y refuerza la conexión con los aficionados.

La edición especial estará disponible en preventa entre el 23 de setiembre y el 9 de octubre, y las entregas comenzarán a partir del 10 de octubre. Debido al stock limitado, se espera que la demanda sea alta y que las camisetas se agoten en los próximos días.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal le toca descansar esta jornada; sin embargo, volverá a tener actividad cuando reciba a Ayacucho FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el lunes 29 de septiembre desde la 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

