El presente de Sporting Cristal en la Liga 1 sigue siendo un tema de debate dentro y fuera del club. A pesar de contar con un plantel competitivo y de haber tenido un arranque esperanzador, los resultados no han acompañado en las últimas fechas y hoy los celestes aparecen en una posición que incomoda a sus hinchas. En medio de ese panorama, Julio César Uribe, director general de fútbol, salió al frente para expresar con sinceridad el sentir de la institución, reconociendo que existe una deuda pendiente con la afición rimense, aunque dejando claro que la lucha por el campeonato aún no se ha terminado y que el plantel se mantiene con el mismo compromiso de inicio de temporada.

Durante una entrevista radial, el ‘Diamante’ no dudó en señalar que los números actuales no reflejan el esfuerzo que se viene realizando en el club. “No es el momento que correspondería por cómo se está trabajando, pero persistiremos para que al final del campeonato la suma nos favorezca”, sostuvo, dejando entrever que todavía confía en revertir la situación y que hay tiempo para corregir errores.

En esa misma línea, Uribe recalcó que aún quedan muchas fechas por jugarse y que Sporting Cristal no bajará los brazos. “No hemos desistido del objetivo, todavía hay 24 puntos en juego y nadie puede sentirse campeón ahora. Me incomoda el cuarto lugar y todos estamos trabajando para que sea el primero”, añadió con determinación.

El mensaje del dirigente también buscó transmitir calma a los hinchas, quienes en los últimos partidos han mostrado su descontento por los resultados. Uribe fue claro al admitir que existe un compromiso moral con la afición. “Con el hincha sentimos una deuda porque estamos buscando y no estamos encontrando, pero que tengan la seguridad que daremos nuestro mejor esfuerzo”, indicó, pidiendo confianza en el grupo que dirige Paulo Autuori.

Julio César Uribe. (Foto: Sporting Cristal)

Otro punto que no pasó desapercibido fue la presencia de Cristian Benavente, uno de los fichajes más esperados del Clausura, pero que hasta ahora no ha logrado continuidad. Ante los rumores sobre una supuesta presión dirigencial para que el ‘Chaval’ tenga minutos, Uribe fue tajante al responder que eso nunca ocurrió.

“Absolutamente falso. No sé de dónde sacan esas cosas, pero es parte del entorno. Nosotros tratamos de mantener la línea que creemos nos ayudará a cumplir el objetivo institucional”, dijo, cerrando cualquier especulación sobre interferencias en las decisiones técnicas de Autuori.

De hecho, el debut de Benavente se dio recién en la fecha 9 ante Alianza Atlético, cuando ingresó en la segunda parte. Aunque la expectativa era grande, su rol en el plantel todavía genera interrogantes. En todo caso, desde la dirigencia aseguran que el futbolista debe ganarse el lugar en el campo con rendimiento y no por imposición.

En cuanto a la tabla, Sporting Cristal marcha cuarto en el Clausura con 17 puntos de 27 posibles, a cuatro del líder Universitario. Esa distancia mantiene viva la ilusión, pero obliga al equipo a no dejar escapar más oportunidades si quiere llegar con chances reales a las últimas jornadas.

Finalmente, Uribe reiteró que el camino hacia el título aún depende de la capacidad del grupo para mantenerse unidos. Consciente de que el margen de error es cada vez menor, pidió el apoyo constante de la hinchada para afrontar los retos que vienen. “Que nos acompañen y seguiremos luchando hasta el final”, concluyó.

