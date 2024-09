¡Duelo de gigantes sudamericanos! Flamengo y Peñarol se enfrentan este jueves 19 de septiembre en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Es un duelo clave para ambos equipos, que buscarán un triunfo para llegar con ventaja al encuentro de vuelta. A continuación, te contamos a qué hora inicia y en qué canales se podrá ver este compromiso. No te lo puedes perder.

El ‘Fla’ llega a este partido tras empatar 1-1 con Vasco da Gama en el Maracaná, por la jornada 26 del Brasileirao. Gerson abrió la cuenta para el conjunto dirigido por Tite, pero Philippe Coutinho anotó el tanto de la igualdad en los minutos finales. De esta forma, Flamengo sumó 45 puntos y está en la cuarta posición, a 8 unidades del líder Botafogo.

El club de Río no podrá contar con Luiz Araújo, quien sufrió un golpe en la rodilla y estará fuera de las canchas entre seis y ocho semanas. Esto significa que se perderá los dos duelos ante Peñarol y también el compromiso ante Corinthians, por las semifinales de la Copa de Brasil. Se espera que ante el ‘Decano’, jueguen Gerson, Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta en la zona ofensiva.

Peñarol, por su parte, llega a este encuentro tras golear por 4-0 a Rampla Juniors en el Estadio Campeón del Siglo (Montevideo), por la tercera jornada de la Primera División de Uruguay. Los goles fueron marcados por Maximiliano Silvera, Jaime Baez, Leonardo Fernandez y Facundo Batista. Una fecha anterior, el ‘Carbonero’ ganó por 2-0 a Miramar en el Estadio Centenario. Llega con la moral a tope.

El club ‘charrúa’ viajó el martes a Río de Janeiro para enfrentar a ‘Fla’. Se conoció que el vuelo de los ‘carboneros’ tuvo un problema técnico, por lo que existió una demora de unas dos horas. Finalmente, llegaron bien a suelo brasileño. Ahora tienen un desafío muy grande, pues Flamengo es uno de los cubes más poderosos de Sudamérica y siempre es candidato a ganar la Libertadores.

Es importante mencionar que Peñarol es el último rival en vencer a Flamengo en el Maracaná, en un partido válido por la Copa Libertadores. En 2019, el club brasileño cayó por 1-0 ante el ‘Decano’ en Río, en un duelo en el que el goleador ‘Gabigol’ se fue expulsado. Después, en la revancha en Montevideo, el partido acabó en un empate sin goles. Ese año, los ‘cariocas’ lograron ganar el título internacional.





¿A qué hora juegan Flamengo vs Peñarol?

Flamengo vs Peñarol está programado para jugarse este jueves 19 de septiembre desde las 5:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador; en países como Argentina, Brasil y Uruguay comenzará a las 7:00 p.m.; mientras que en Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela empezará a las 6:00 p.m. Finalmente, en México se podrá ver desde las 4:00 p.m.





¿En qué canales ver Flamengo vs Peñarol?

Flamengo vs Peñarol será transmitido en América Latina a través de ESPN, Disney Plus y FOX Sports. Asimismo, Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Recuerda que en la web de Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el Flamengo vs Peñarol?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR