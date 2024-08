Junior vs Colo Colo rivalizan este martes 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. Es un duelo trascendental para el ‘Tiburón’, ya que va abajo en la serie por 1-0 frente al ‘Cacique’, por lo que esta´obligado a ganar en casa para pasar de manera directa. A continuación, Depor te proporcionará todos los detalles sobre este enfrentamiento, incluyendo horarios, canales y otra información relevante, para que estés bien informado sobre el partido.

El ‘Tiburón’ llega a esta vuelta de octavos de final luego de perder 1-0 ante Colo Colo la semana pasada, con tanto de Vicenre Pizarro. El último sábado, Junior pudo cobrarse revancha de la caída frente al ‘Cacique’ ante Fortaleza por la sexta jornada de la liga ‘cafetera’. El resultado acabó 2-1 a favor de los de Barranquilla.

En tanto, el ‘Cacique’, luego de vencer a Junior en la ida de octavos de final de la Libertadores, sacó otro sólido resultado de local ante Coquimbo Unido por 2-0. De esta manera, los dirigidos por Sergio Almirón acumulan 10 partidos invictos, tanto en torneos nacionales como internacionales.

Como se recuerda, tanto Junior y Colo Colo son los únicos clubes de sus respectivos países que siguen en competencia, Colombia y Chile, respectivamente. El ‘Tiburón’ avanzó a octavos de final luego de quedar primeros del Grupo D, en donde superaron a Botafogo, LDU de Quito y Universitario.

Por su parte, el ‘Cacique’ accedió a la etapa eliminatoria luego de terminar segundo en el Grupo A del torneo con seis puntos, luego de ser escolta de Fluminense y superar en posición a Cerro Porteño (3°) y Alianza Lima (4°). Curiosamente, tanto Colo Colo como Junior son los dos conjuntos que compartieron fase de grupos con los dos únicos equipos peruanos (Alianza Lima y Universitario).

En el historial de enfrentamientos, los albos tienen una ligera ventaja contra los rojiblancos, tras su reciente victoria 1-0 por la ida de los octavos de final. Previamente, ambos conjuntos se habían enfrentado en los octavos de final de la Libertadores 1994, con un empate 2-2.

¿A qué hora juegan Junior vs Colo Colo?

El partido Junior vs. Colo Colo se jugará este martes 20 de agosto desde las 8:30 p.m. en países como Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia. En Colombia, Perú y Ecuador se disputará una hora antes a las 7:30 p.m. y en países como Argentina, Brasil y Uruguay el choque empezará una hora después, a las 9:30 p.m.

¿En qué canales ver Junior vs Colo Colo?

El choque entre Junior y Colo Colo será transmitido en toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En Chile podrá ser vista a través de ESPN Premium y Chilevisión; en Colombia, por la señal de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR