Boca vs. Cruzeiro se enfrentan este martes 19 de mayo, en el compromiso correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en La Bombonera Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Boca llega obligado a sumar luego de algunos resultados irregulares en el grupo, mientras que Cruzeiro aterriza en Buenos Aires con la posibilidad de quedar muy cerca de la clasificación si consigue un resultado positivo. La paridad de la zona ha elevado la tensión competitiva de esta quinta jornada.

El conjunto ‘xeneize’ atraviesa uno de sus momentos más sensibles de la temporada. El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de sufrir una derrota frente a Barcelona SC en la fecha anterior de la Libertadores, resultado que frenó su crecimiento en el torneo y dejó la clasificación completamente abierta.

La Bombonera aparece nuevamente como refugio y presión. Boca sabe que gran parte de sus aspiraciones continentales pasan por hacerse fuerte en casa, escenario donde históricamente eleva su intensidad y empuje emocional. El clima alrededor del equipo, sin embargo, también está condicionado por la exigencia de su gente y la necesidad inmediata de resultados.

En la previa del encuentro surgieron varias dudas físicas y ausencias importantes dentro del plantel ‘xeneize’, situación que obligará a reorganizar algunas piezas en defensa y mediocampo. Aun así, el equipo confía en sostener su competitividad desde la experiencia de sus referentes.

Cruzeiro llega en crecimiento y con confianza renovada. El conjunto brasileño ha mostrado una evolución sostenida en las últimas semanas y se mantiene firme en la pelea por el liderato del grupo. Su campaña continental ha estado marcada por un juego dinámico, presión alta y capacidad para competir fuera de casa.

Cruzeiro ha encontrado respuestas en ataque gracias a la velocidad de sus extremos y la agresividad de sus transiciones. Incluso fuera de Belo Horizonte, el conjunto brasileño ha mostrado personalidad para asumir protagonismo y sostener ritmo alto durante largos pasajes de los partidos.

¿A qué hora juegan Boca vs. Cruzeiro?

El partido entre Boca vs. Cruzeiro se jugará este martes 19 de mayo desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile iniciará a las 8:30 p.m., mientras que en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzará a las 9:30 p.m. Por último, en España se jugará a las 2:30 a.m. del día siguiente.

¿En qué canales ver Boca vs. Cruzeiro?

En cuanto a la transmisión, el encuentro entre Boca vs. Cruzeiro podrá verse en distintos canales de televisión y plataformas de streaming. Las señales encargadas de televisarlo serán ESPN y FOX Sports. Asimismo, el compromiso también estará disponible vía streaming a través de la plataforma Disney+, que transmitirá el duelo para quienes cuenten con una suscripción activa al servicio.

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