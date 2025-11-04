La ‘Gloria Eterna’ ya tiene a sus finalistas, y ahora inicia la carrera por conseguir un lugar en el estadio. Tras la confirmación de la final brasileña entre Palmeiras y Flamengo, la CONMEBOL ha puesto en marcha la maquinaria para la venta de entradas. El Estadio Monumental de Lima será el escenario de la definición de la Copa Libertadores 2025, el próximo sábado 29 de noviembre, y la venta de boletos para el público general, la más esperada por los fanáticos neutrales, arrancó oficialmente este martes 4 de noviembre.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) informó que la venta de entradas al Público General comienza este martes 4 de noviembre. Este partido decisivo se disputará a las 4:00 p.m. (hora peruana). Los hinchas neutrales y el público local tendrán así la primera oportunidad de asegurar su asistencia al evento deportivo más importante del continente a nivel de clubes.

Para evitar reventas y centralizar el proceso, la CONMEBOL ha habilitado una única plataforma de venta oficial. Todos los interesados en adquirir sus boletos deberán hacerlo exclusivamente a través del portal web: libertadores.eleventickets.com. La organización advirtió que no se reconocerán entradas compradas por otras vías no autorizadas.

El Estadio Monumental será sede de la final por segunda vez, como en el 2019. (Foto: Conmebol)

Es importante destacar que las entradas que se liberan este martes corresponden a las tribunas laterales (Oriente y Occidente). Las tribunas populares (Norte y Sur) no estarán disponibles en esta fase de venta general, ya que su uso es exclusivo para los clubes finalistas.

Según el concepto operativo de la CONMEBOL, la tribuna Norte será asignada a la hinchada de Flamengo, mientras que la tribuna Sur será para los fanáticos de Palmeiras. Cada club gestionará y definirá su propia política de venta y distribución para estos sectores. Los detalles de ese proceso, así como el protocolo para los palquistas del Estadio Monumental, se darán a conocer en los próximos días.

Final Copa Libertadores 2025: fecha, horarios y canales del Flamengo vs Palmeiras

¿Cuáles son los precios de cada tribuna?

Las categorías y precios oficiales de las entradas para la gran final en Lima ya han sido establecidos por la CONMEBOL. La Categoría 1, ubicada en la tribuna de Occidente y considerada la más costosa, tiene un precio de 320 dólares americanos (un aproximado de 1,120 soles peruanos).

La segunda opción disponible para la venta general es la Categoría 2, correspondiente a toda la tribuna Oriente. Esta localidad tiene un costo de 200 dólares americanos (un aproximado de 700 soles peruanos). Estas son las dos únicas categorías que el público general podrá adquirir a partir de este martes.

Finalmente, la Categoría 3, que corresponde a las populares Norte y Sur, tiene un precio de 95 dólares (335 soles). Como se mencionó, estas entradas no estarán en la venta general y serán administradas directamente por Flamengo y Palmeiras para sus respectivos hinchas.

La CONMEBOL también aclaró que los precios publicados en soles peruanos (PEN) son referenciales. El monto final cobrado en la moneda local podría variar según el tipo de cambio aplicado por la entidad emisora de la tarjeta de crédito al momento de la transacción, ya que los precios base están fijados en dólares.

TE PUEDE INTERESAR