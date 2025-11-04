A pocas semanas para el cierre de la temporada en la Liga 1, algunos clubes siguen peleando por algo a falta de un par de jornadas en el Torneo Clausura, mientras que otros ya iniciaron los trabajos en silencio para lo que será su planificación deportiva pensando en el 2026. Uno de ellos es Sport Boys, conjunto que ya tiene en la mira a algunos elementos para el mercado de fichajes que ya se avecina.

Según la información del periodista Luis Espino Fisco, el conjunto del Callao tiene en carpeta a los nombres de Jhilmar Lora y Fernando Pacheco, quienes actualmente militan en Sporting Cristal. La razón principal de este interés es que ambos futbolistas culminan contrato en diciembre de este año y pronto quedarán libres para poder negociar con cualquier equipo.

Tal como se pudo conocer hace unos meses, estos jugadores están en la lista negra del cuadro rimense y hay escasas posibilidades de que continúen para la campaña del 2026. Incluso, Lora había permanecido congelado durante las primeras jornadas del Torneo Clausura, pues parecía que iba a ser tomado en cuenta por Paulo Autuori.

Aunque finalmente Lora se quedó en Sporting Cristal, solo ha disputado un partido en lo que va del segundo semestre de la temporada y claramente no entra en la consideración del comando técnico del entrenador brasileño. Precisamente esa poca continuidad deja la puerta abierta para que Sport Boys pueda aprovechar que pronto será agente libre.

Jhilmar Lora solo ha disputado un partido durante el Torneo Clausura 2025. (Foto: Sporting Cristal)

Del lado de Fernando Pacheco, su situación es similar a la de Jhilmar Lora, ya que su vínculo contractual vence en diciembre de este año y desde tienda cervecera nadie se ha acercado para negociar una posible renovación. En esta campaña, el delantero ha disputado 21 partidos contabilizando todas las competiciones, registrando un gol y cuatro asistencias.

Hay que recordar que estos jugadores no son los únicos que han rondado alrededor de Sport Boys. Tal como informó Depor hace unas semanas, Christian Cueva es una opción latente de cara a la campaña del próximo año. Pese a que tiene contrato con Emelec hasta mediados del 2026, le deben dinero de su salario y pronto podría quedar libre. Por ahora no hay contacto formal, pero la situación podría cambiar con el correr de las semanas.

Fernando Pacheco tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2025. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de empatar por 2-2 con UTC, Sport Boys volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el partido correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

