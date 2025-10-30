Final Copa Libertadores 2025: fecha, horarios y canales del Flamengo vs Palmeiras

Flamengo vs. Palmeiras se enfrentarán el próximo sábado 29 de noviembre, en el partido correspondiente a la gran final de la Copa Libertadores 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Monumental de Lima, Perú, en búsqueda de la máxima gloria continental, donde los dos mejores equipos de Sudamérica fueron brasileños. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Flamengo aseguró su boleto a Lima en una semifinal de vuelta tensa ante Racing, donde resistió más de media hora con un hombre menos tras la expulsión de Gonzalo Plata. El “Mengão” hizo valer el 1-0 de la ida, demostrando que su jerarquía copera se impone incluso en la adversidad.

El equipo dirigido por Filipe Luís demostró una increíble solidez defensiva en el “Cilindro” (0-0), con una actuación heroica del arquero Agustín Rossi, quien fue clave para evitar la caída de la valla. La defensa, ahora más compacta, será el pilar para contener la alta ofensiva del “Verdão”.

A pesar de la resistencia defensiva, el ataque de Flamengo sigue siendo temible, liderado por Pedro y el colombiano Jorge Carrascal, quien fue el autor del gol decisivo en la ida. Flamengo buscará imponer su posesión y la calidad técnica para romper el bloque de Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima.

Palmeiras protagonizó una remontada histórica en la otra semifinal, goleando 4-0 a Liga de Quito para revertir el 3-0 adverso sufrido en la altura. Esta gesta épica, que requirió cuatro goles y se definió con un penal en los últimos diez minutos, inyectó una inmensa confianza al equipo de Abel Ferreira.

La principal fortaleza del “Verdão” es su ataque, que demostró su capacidad goleadora al anotar 17 goles en la fase de grupos. Raphael Veiga es el estandarte del equipo, siendo crucial en la remontada con sus goles y generación de juego. El equipo buscará imponer un ritmo físico y asfixiante desde el pitido inicial.

Este será el segundo enfrentamiento en una final de Libertadores entre ambos gigantes brasileños, el primero fue en 2021. El historial general es equilibrad, 15 victorias por lado. El ganador en Lima no solo levantará “La Gloria Eterna”, sino que definirá el club dominante de Sudamérica en la década, siendo el Clásico más importante del continente.

¿Cuándo y a qué hora será la final de la Copa Libertadores 2025?

El encuentro entre Flamengo vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025 está programado para este sábado 29 de noviembre aún en horario por confirmar, aunque seguramente se repita los horarios habituales entre 7 u 8 de la noche. En los próximos días la Conmebol, que ya sacó el pre-registro para la adquisición de las entradas, comunicará la programación oficial.

¿En qué canales ver la final de la Copa Libertadores 2025?

El partido entre Flamengo vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el Estadio Monumental de Lima, con la transmisión de ESPN, en toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros con la opción streaming en las plataformas de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2025?

TE PUEDE INTERESAR