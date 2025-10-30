Jorge Fossati llegó en abril de 2023 a Universitario y volvió este año tras un paso por la selección peruana. (Foto: Liga 1)
Jorge Fossati llegó en abril de 2023 a Universitario y volvió este año tras un paso por la selección peruana. (Foto: Liga 1)

Jorge Fossati tiene contrato con Universitario de Deportes por todo el 2026, pero una oferta de último momento podría cambiar sus planes. Ojo, el DT tiene cláusula de salida ante una buena propuesta del exterior, según informó el programa Doble Punta.

Jorge Fossati despertó el interés de un club del extranjero. (Foto: @Universitario)

