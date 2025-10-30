Como es costumbre, por esta época del año los equipos, a través de sus directivos y encargados de la gerencia deportivo, van pensando en las renovaciones, jugadores que culminan contrato y no serán renovados, y también fichajes en carpeta. En el caso de los clubes grandes de la Liga 1, siempre suelen fijarse en los jugadores más interesantes de los equipos que pelean en mitad de tabla o luchan por salvarse del descenso. En ese sentido, el nombre del colombiano Juan Lucumí, figura de Ayacucho FC, estuvo vinculado en los últimos días como posible jugador a seguir por Universitario de Deportes y Alianza Lima.

El nacido en Cali en 1999 llegó este año a los ‘zorros’ y de momento, a falta de tres partidos para finalizar el Torneo Clausura, acumula cinco goles y seis asistencias en 29 compromisos. De lejos, su mejor campaña a nivel individual. Fue formado en las divisiones menores del Uniao Leiria de Portugal, donde jugó en el equipo Sub-19, y luego pasó por Correcaminos de México, Inter Palmira y Boyacá Chicó de Colombia, Olmedo de Ecuador y el año pasado militó en Rubio Ñu de Paraguay.

En entrevista con el periodista José Varela, confesó que este 2025 ha sido muy positivo para su carrera. “Este ha sido un año muy fructífero para mí. Es mi primera experiencia jugando en Primera División y lo tomé como un reto, como un crecimiento, y hasta ahora se ha dado todo muy bien. He podido ser un jugador importante para el equipo y eso me tiene muy contento. Lo único que espero es seguir así, poder salvar al club, que se quede en Primera, y aspirando a cosas mucho más grandes”, señaló.

De paso, agregó que su llegada al Perú se dio a través de Édgar Ospina, exentrenador de Ayacucho FC. Su representante Carlos Andrés Piedrahita le presentó sus videos y luego el ‘Peinadito’ lo recomendó a la dirigencia de los ‘zorros’, quienes dieron el visto bueno para su llegada. Luego de jugar en torneos de ascenso en varios países, fue su primera experiencia en Primera División.

Juan Lucumí con la camiseta de Rubio Ñu de Paraguay el año pasado. (Foto: APF)

Con respecto a un posible interés de Universitario de Deportes y Alianza Lima, o algún otro club de Liga 1, el colombiano aseguró que esa información solo la tiene su representante y le ha pedido que no le comente nada al respecto para concentrarse exclusivamente en salvar del descenso a Ayacucho FC, a falta de tres jornadas para que culmine el torneo.

“Yo a mi representante le dije que solamente quiero estar enfocado al 100% en salvar al equipo y no quiero estar pensando en que tal equipo me quiere o que tal equipo me ofrece tanto. Quiero tener puesta mi mente en el objetivo grupal y él después me dirá: ”‘Lucu’, hay estás opciones" y ahí se verá“, agregó el extremo en otra parte de la entrevista.

“Mi aspiración es llegar a un club grande y vivir esa experiencia. Cuando jugué contra Alianza Lima en Matute y cuando jugué con la ‘U’ en el Estadio Nacional, vivir ese ambiente como visitante fue lindo para mí, y obviamente me gustaría vivirlo estando en ese club ¿no?, vivirlo en cada partido, porque son clubes que te llenan cualquier estadio a donde vayas a jugar", agregó Lucumí, quien finaliza contrato a fin de año con los ‘zorros’.

Quedan tres partidos para el final del Torneo Clausura y Ayacucho FC es penúltimo en el Acumulado con 29 puntos, cinco puntos arriba de Alianza Universidad. Para evitar la baja, necesita superar al menos a un equipo más: Juan Pablo II (30), UTC (31), Comerciantes Unidos (33) y hasta Sport Boys (35) todavía no están salvados matemáticamente. Ahí está la lucha de Juan Lucumí.

Ayacucho FC es penúltimo en el Acumulado y busca salvarse del descenso. (Foto: Ayacucho FC)

