La planificación de la temporada 2026 ya ha comenzado en Arequipa, incluso antes de que la campaña 2025 finalice. FBC Melgar, bajo el mando de Juan Máximo Reynoso, enfrenta este viernes una ‘final’ ante Alianza Lima para definir si su destino internacional será la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Sin embargo, con la confianza de la dirigencia asegurada tras su llegada a mitad de año, el ‘Cabezón’ ya trabaja en la reestructuración del plantel y tendría decidida la salida de varios jugadores extranjeros.

El técnico ‘rojinegro’ llegó con la misión de darle una nueva cara al equipo y, tras conseguir una racha importante de partidos sin perder, la dirigencia ha decidido respaldar su proyecto para el 2026. La expectativa es conseguir mejores resultados tanto en el torneo local como en la competencia internacional. Para ello, el primer paso es liberar cupos de extranjeros y traer refuerzos de su confianza.

La lista de salidas ya tendría nombres claros. Según ha trascendido, el técnico no estaría conforme con el rendimiento de tres de sus jugadores foráneos y buscaría liberar esas plazas. De acuerdo al comunicador Daniel Arenas, son tres los futbolistas a los que el ‘Cabezón’ ya les estaría buscando reemplazo para el próximo ciclo.

Alec Deneumostier anotó el segundo gol de Melgar. Foto: Omar Cruz/GEC.

El primer señalado sería el defensor central Pier Barrios. El argentino de 35 años, si bien fue uno de los jugadores con mayor regularidad en la zaga, no habría convencido del todo. Sus números en 2025, sumando todas las competiciones (Liga 1 y Sudamericana), registran 36 partidos jugados y 2 goles. Aunque su titularidad fue frecuente, la dirigencia buscaría renovar esa zona clave.

El segundo nombre en la lista es el del delantero Lautaro Guzmán. El atacante argentino de 25 años, cedido a préstamo, llegó con la expectativa de ser una carta de gol, pero su aporte fue intermitente. Sumando todas las competiciones del 2025, Guzmán disputó 38 partidos, muchos como suplente, anotó 4 goles y brindó 3 asistencias. Cifras que no habrían sido suficientes para convencer a Reynoso de gestionar su permanencia.

La lista de salidas la completaría el extremo argentino Gregorio Rodríguez. El jugador de 25 años tuvo un rendimiento similar. A lo largo de la temporada 2025, Rodríguez participó en 36 encuentros, marcando 4 goles y dando 2 asistencias. Al igual que Guzmán, su aporte no habría marcado la diferencia que el técnico espera de un jugador en su posición.

Gregorio Rodríguez sentenció el triunfo del FBC Melgar. Foto: Omar Cruz

Con la salida de estos tres jugadores, el técnico ‘rojinegro’ liberaría plazas fundamentales en la defensa, el mediocampo ofensivo y el ataque. Sin embargo, la información indica que la ‘limpieza’ no terminaría ahí, pues Reynoso tendría pensando que sean cuatro los cupos que queden disponibles, por lo que un cuarto jugador foráneo también estaría siendo evaluado.

Esta decisión de reestructurar la columna vertebral extranjera del equipo es una apuesta fuerte de Juan Máximo Reynoso. El estratega busca construir un plantel “a su medida”, con piezas que se adapten mejor a su riguroso sistema de juego y que ofrezcan una mayor cuota goleadora desde el extranjero.

Mientras esta planificación avanza en las oficinas, el foco deportivo inmediato sigue puesto en el vital duelo de este viernes. La visita a Alianza Lima en Matute definirá el prestigio y, sobre todo, el presupuesto del próximo año. Conseguir la clasificación a la Copa Libertadores es el gran objetivo a corto plazo.

Los discretos números de los extranjeros salientes -8 goles combinados entre Guzmán y Rodríguez en todo el año- justifican, dentro de todo, la decisión de Reynoso. El éxito de Melgar en 2026 dependerá enteramente de la precisión que tenga el comando técnico para elegir a los nuevos refuerzos que ocuparán esas plazas liberadas.

TE PUEDE INTERESAR