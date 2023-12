¡No te lo pierdas! El sorteo de la Copa Libertadores 2024 se llevará a cabo (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este martes 19 de diciembre, en la ciudad de Luque en Paraguay. El evento arrancará desde las 10:00 de la mañana (hora peruana y dos más en Argentina), bajo la transmisión de los canales ESPN y Star Plus para todos los países de América Latina. Conoce todos los detalles por Depor.

Con Fluminense como su vigente campeón, la Conmebol ya se prepara para dar a inicio a una nueva edición de la Copa Libertadores. Los mejores equipos del continente lucharán entre sí en el torneo más importante de América del Sur. Sin embargo, antes de dar inicio a la Fase de Grupos, se realizará la fase preliminar, edificando su camino a las zonas grupales.

Para esta edición, el máximo ente del fútbol sudamericano ya anunció la fecha y horarios por país de lo que será el primer sorteo vinculado a la competición, donde se podrán conocer a cada una de las llaves de eliminación directa entre los terceros, cuartos y quintos lugares de las ligas locales, como es el caso de Sporting Cristal y Melgar, en Perú.

Hasta el momento, la Copa Libertadores 2024 ya tiene un total de 43 clubes clasificados y asegurados desde la fase preliminar o previa, la misma que será sorteada este martes 19 de diciembre en la ciudad de Luque, en Paraguay.

Cabe destacar que días previos al sorteo de la fase preliminar de la ‘Gloria Eterna 2024′, la Conmebol anunció de manera oficial el cronograma completo que tendrá la competición el próximo año, con la inclusión de las semanas de competencias que podrían sufrir cambios dependiendo la coyuntura.

El calendario de la Copa Libertadores 2024. (Foto: Conmebol)

¿En qué canales ver el Sorteo de la Copa Libertadores 2024?

El sorteo de la Copa Libertadores 2024, programada para este martes 19 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana y dos más en Argentina) en la ciudad de Luque, en Paraguay, será transmitida por la señal exclusiva de ESPN y Star Plus para todo América Latina.

Equipos clasificados a las fases previas de la Copa Libertadores 2024

Fase 1

Nacional (Paraguay), Melgar (Perú), Defensor Sporting (Uruguay), Puerto Cabello (Venezuela), Aurora o Jorge Wilstermann (Bolivia).

Fase 2

Botafogo (Brasil), Bragantino (Brasil), Colo Colo (Chile), Palestino (Chile), Atlético Nacional (Colombia), Águilas Doradas (Colombia), El Nacional (Ecuador), Aucas (Ecuador), Sportivo Trinidense (Paraguay), Sporting Cristal (Perú), Nacional (Uruguay), Portuguesa (Venezuela), Always Ready (Bolivia), San Lorenzo o Godoy Cruz (Argentina).

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2024

Argentina: River Plate, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Talleres, San Lorenzo y Godoy Cruz.

River Plate, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Talleres, San Lorenzo y Godoy Cruz. Brasil : Sao Paulo, Fluminense, Palmeiras, Gremio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo y Bragantino.

: Sao Paulo, Fluminense, Palmeiras, Gremio, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo y Bragantino. Perú : Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar.

: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar. Colombia : Millonarios, Junior, Atlético Nacional y Águilas Doradas.

: Millonarios, Junior, Atlético Nacional y Águilas Doradas. Ecuador : Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona, El Nacional y Aucas.

: Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona, El Nacional y Aucas. Paraguay : Libertad, Cerro Porteño, Sportivo Trinidense y Nacional.

: Libertad, Cerro Porteño, Sportivo Trinidense y Nacional. Chile : Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino.

: Huachipato, Cobresal, Colo Colo y Palestino. Uruguay : Liverpool, Peñarol, Nacional y Defensor Sporting.

: Liverpool, Peñarol, Nacional y Defensor Sporting. Venezuela : Deportivo Táchira, Caracas, Portuguesa y Academia Puerto Cabello.

: Deportivo Táchira, Caracas, Portuguesa y Academia Puerto Cabello. Bolivia: The Strongest, Bolívar y Always Ready.





