Mohamed Salah y Kevin de Bruyne tienen una historia muy similar: ambos salieron del Chelsea por falta de minutos y se convirtieron en leyendas vivas de sus actuales equipos. Mientras que el egipcio hizo historia en Liverpool; el belga realizó lo propio en el Manchester City. Cabe recordar que los dos se fueron del conjunto londinense cuando José Mourinho vivía su segunda etapa en el banquillo de los ‘blues’. Por tal motivo, el portugués recibió muchas críticas; sin embargo, en una reciente entrevista, el entrenador se defendió y aseguró que él nunca quiso que se vayan, sino que ellos no quisieron esperar su oportunidad.

El mediocampista se marchó de Stamford Bridge en la temporada 2013-14. Su destino fue Wolfsburgo, donde jugó un par de campañas hasta llegar finalmente al equipo ‘citizen’, en el que se consagró como uno de los mejores centrocampistas del mundo. El delantero, por su parte, se fue en el curso 2014-15 rumbo a la Roma, para luego pasar a la fila de los ‘Reds’, donde ha ganado todos los títulos posibles.

“Cuando la gente dice que dejé marchar a Salah, yo digo totalmente lo contrario. Yo compré a Salah. Fui yo quien dijo: ‘Fichemos a este chico’. Iba a ir del Basilea al Liverpool y yo peleé para que viniera al Chelsea”, confesó ‘Mou’ en una entrevista en The Obi One Podcast, programa del exfutbolista nigeriano Obi Mikel.

“Luego viene la parte en la que, si quieres ser jugador del Chelsea, tienes que rendir inmediatamente o esperar. Y él no quiso esperar, quiso irse cedido. Después el Chelsea decidió venderlo, no yo. Yo les dije que, si él sentía que necesitaba jugar cada minuto de cada partido, le dejaran salir cedido”, agregó el actual DT de la Roma.





El mismo caso para Kevin De Bruyne

Luego, Mourinho resaltó que el caso del jugador belga fue parecido. “Fuimos de pretemporada por Asia y Kevin debía salir cedido a algún equipo alemán. Le dije al club que ‘no’, que lo quería conmigo. Se quedó y fue titular en la primera jornada de Premier. Después, jugamos la Supercopa de Europa en Praga contra el Bayern y no jugó. Al día siguiente quería irse”, apuntó al respecto.

“Cuando estás en el Chelsea y quieres irte, te vas y viene otro. Simplemente eran niños que no podían esperar. Y sus carreras dicen que tenían razón, pero no fue culpa mía. Otros jugadores podrán decir que los eché, pero ellos no”, finalizó el técnico portugués, que luego de esa última aventura en Londres dirigió a equipos como Manchester United y Tottenham. En Roma está cursando su tercera temporada.





