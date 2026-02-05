Alianza Lima fue sorprendido por el debutante club 2 de mayo y perdió 1-0 en el duelo de ida por la primera fase de la Copa Libertadores el último miércoles. Los blanquiazules presentaron una alineación inédita en el estadio Río Parapití de Paraguay, lo que ha generado muchas críticas al entrenador argentino Pablo Guede.
Precisamente fue el estratega quien se encargó de compartir un mensaje de confianza, además de destacar el trabajo realizado por su equipo, pese a irse con la desventaja en la serie del torneo continental de mayor prestigio.
“Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien”, dijo en breves declaraciones a la prensa, aún en territorio guaraní, tras su debut internacional con los íntimos de La Victoria.
“Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso”, añadió Guede, quien dejó en el banco de suplentes a Paolo Guerrero, capitán y referente del equipo, para alinear a su compatriota Federico Girotti, con poca actividad frente al arco rival.
Pese al dominio de Alianza Lima en los primeros minutos del partido, no tuvo la efectividad necesaria para anotar y luego, sobre el final del encuentro, un golazo del paraguayo Diego Acosta definió el juego.
Así alineó en el debut de Libertadores
La revancha está programada para el miércoles 11 de febrero, desde las 7:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Se espera una importante presencia de público en el recinto victoriano.
Antes, lo blanquiazules jugarán de locales ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1. En su debut, ganaron de visita frente a Sport Huancayo con agónico gol del argentino Alan Cantero.
