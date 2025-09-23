River vs. Palmeiras se enfrentan este miércoles 24 de septiembre en un duelo decisivo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se jugará en el Allianz Parque de São Paulo, desde las 7:30 p.m. (horario peruano), y tendrá como árbitro al uruguayo Andrés Matonte. El choque definirá a uno de los semifinalistas del torneo continental más importante de Sudamérica.

Palmeiras llega con la ventaja mínima tras imponerse 2-1 en el Monumental durante la ida, gracias a los tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque. El ‘Verdão’, que suma tres títulos de Libertadores en su historia, atraviesa un gran presente: está invicto en la edición actual con ocho victorias y un empate, y además viene de golear 4-1 a Fortaleza en el Brasileirao. Con figuras como José Manuel López y el propio Roque, el equipo de Abel Ferreira quiere confirmar su condición de favorito y seguir en la pelea por otra corona internacional.

River, por su parte, deberá mostrar otra cara para revertir la serie en Brasil. El ‘Millonario’, que fue semifinalista en 2023, apunta a conquistar su quinta Libertadores. La derrota en la ida y la caída reciente frente a Atlético Tucumán en el Clausura lo obligan a levantar el nivel colectivo. En esta ocasión, todas las miradas estarán puestas en Franco Armani, pilar defensivo, Enzo Pérez en la creación y en Maxi Salas, llamado a ser la carta ofensiva que pueda mantener viva la ilusión del ‘millo’ hasta el pitazo final.

¿A qué hora juegan River vs. Palmeiras?

El compromiso entre River vs. Palmeiras está programado para este miércoles 24 de septiembre desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:00 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del miércoles 24.

¿En qué canales ver River vs. Palmeiras?

El partido entre River vs. Palmeiras se disputará en el Estadio Allianz Parque de São Paulo, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, el cruce será televisado también por Telefe y Pluto TV, mientras que en México y Norteamérica se verá por ESPN 2 y Pluto TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan River vs. Palmeiras?

