Universidad de Chile vs. Cruzeiro se ven las caras este jueves por la cuarta fecha del grupo 5 de la Copa Libertadores 2018 en el Estadio Mineirao. Los 'azules' buscarán asegurar su pase a la siguiente ronda ante la 'bestia negra', que aún no ha ganado en lo que va del torneo. El partido empezará a las 5:15 p.m. (hora peruana), y será transmitido por FOX Sports 2. Podrás seguir el minuto a minuto a través de la web Depor.com



Cruzeiro no ha ganado ninguno de sus tres partidos hasta ahora en la Libertadores este año y es tercero en el grupo con 2 unidades, una derrota mañana lo obligaría a vencer a Racing y Vasco en sus últimos dos compromisos para avanzar a los octavos de final.

País Hora Perú 17:15 Argentina 19:15 México 17:15 Colombia 17:15 Chile 19:15 España 00:15

Pese a que la situación de la U. de Chile es más tranquila, ya que es segundo con 5 puntos, una derrota lo podría relegar al tercer lugar e igualmente le puede complicar su permanencia en la actual Copa Libertadores.



Aunque ambos se medirán con sus equipos completos, tendrán que superar la presión que vienen enfrentando por sus malos resultados en las últimas jornadas y que amenazan la permanencia del técnico Mano Meneses en el Cruzeiro y de Ángel Guillermo Hoyos en el Universidad de Chile.



Ninguno de los dos clubes conoce la victoria hace tres partidos. Mientras que Cruzeiro consiguió empatar en su visita a la U. de Chile la semana pasada en Santiago, el domingo cayó 1-0 frente al Fluminense por el Brasileirao pese a que jugó con un jugador más casi todo el partido.



El club chileno, por su parte, no solo cedió un empate frente a la 'bestia negra', sino que también perdió en casa 1-2 el clásico con el Colo Colo y sufrió una humillante goleada por 6-1 el pasado domingo en su visita a Unión La Calera por el torneo local.

El arbitro ecuatoriano Roddy Zambrano auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lescano y Luis Vera, serán los encargados de dirigir el duelo entre la U. de Chile y Cruzeiro de este jueves que será de vital importancia para las aspiraciones de ambas escuadras en lo que resta de la Copa Libertadores.

Cruzeiro vs. U. de Chile: alineaciones probables

Cruzeiro: Fabio; Edilson, Dede, Leo, Egidio; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Federico Mancuello, Giorgian de Arrascaeta; y Sassá. Entrenador: Mano Menezes.



Universidad de Chile: Johnny Herrera; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría, Gonzalo Jara; Matías Rodríguez, David Pizarro, Lorenzo Reyes, Jean Beausejour, Angelo Araos; Yeferson Soteldo y Mauricio Pinilla. Entrenador: Ángel Guillermo Hoyos.