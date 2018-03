Universidad de Chile vs. Vasco Da Gama EN VIVO en Brasil por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2018. Con el fútbol chileno haciendo examen de conciencia, la 'U' regresará el martes a la Copa tras dos años fuera de la fase de grupos, donde ahora le espera un equipo brasileño procedente de la montaña rusa de la fase premiliminar y con grandes planes para esta temporada. El duelo se celebrará en Rio de Janeiro y cerrará la primera jornada del complicado Grupo 5, en la que el argentino Racing Club ya sumó sus primeros tres puntos del campeonato la semana pasada con su victoria ante el Cruzeiro (4-2).



Apenas arrancó 2018 y al fútbol chileno ya no le salen las cuentas. Tras el golpe de ver el año pasado a su selección, vigente bicampeona de América, descalificada para el Mundial de Rusia, cuatro equipos nacionales ya han quedado fuera de las competiciones internacionales en las fases iniciales. Una época gris para el fútbol de un país que hace poco más de dos años disfrutaba de la mejor generación de su historia, aunque en Universidad de Chile también hay quien prefiere ver el vaso medio lleno.



Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 7:30 p.m. FOX Sports Colombia 7:30 p.m. FOX Sports Ecuador 7:30 p.m. FOX Sports Argentina 9:30 p.m. FOX Sports Chile 9:30 p.m. FOX Sports California 4:30 p.m. Nueva York 7:30 p.m. España 1:30 a.m.

Después de un año fuera y tras la decepción de 2016, cuando no pasó de la fase previa, la Universidad de Chile regresa ahora a la Libertadores con la ilusión de que esta vez sea la definitiva para alcanzar la ansiada final de la que ya quedó a las puertas en cuatro ocasiones.



Los estudiantiles llegaron, además, con mayor reposo a Rio tras la jornada de receso en el campeonato chileno, donde son segundos a tres puntos de la Universidad Católica. Para el duelo ante el Vasco, Guillermo Hoyos no podrá contar sin embargo con Gonzalo Jara y Lorenzo Reyes, que arrastran suspensiones anteriores.



Más emociones ha vivido el Vasco esta temporada, que comenzó convulsa en los despachos pero con la emoción de su regreso a la Libertadores tras seis años de ausencia en esta competición que les coronó reyes de América en un 1998 ya demasiado lejano.



Después de arrasar a la Universidad de Concepción en la primera fase previa, el joven plantel de Zé Ricardo pensó que tenía su boleto para la fase de grupos prácticamente asegurado tras golear al Jorge Wilstermann en la ida de la última preliminar (4-0).



Pero, traicionados por la altura de Sucre, los cariocas acabaron encajando el mismo resultado y entrando en la próxima fase solo gracias la fortuna de los penales.



Y con el susto aún en el cuerpo, los brasileños no quieren más excesos de confianza.



"La estatura del equipo de la 'U' es mayor que la nuestra (...) Conocemos al adversario, hicimos un gran análisis de sus últimos partidos y esperamos acertar en la estrategia. Es cierto que será un gran partido", afirmó Zé Ricardo tras la victoria del sábado ante el Madureira (3-1) por el campeonato regional.



Además de contar con sus jóvenes revelaciones como Paulinho, los brasileños se aferran a su esperanzador balance contra equipos chilenos, ante los que nunca han perdido como anfitriones en competiciones internacionales.



El partido se jugará en el estadio Sao Januario de Rio y estará dirigido por el juez uruguayo Daniel Fedorczuk, asistido por sus compatriotas Carlos Pastorino y Gabriel Popovits.



Vasco Da Gama vs. Universidad de Chile: alineaciones probables



Vasco da Gama: Silva; Pikachu, Paulao, Graça, Henrique; Desábato, Wellington, Evander, Wagner, Paulinho; Andrés Ríos. DT: Zé Ricardo.



Universidad de Chile: Herrera; Vilches, Echeverría, Vaz; Rodríguez, Seymour, Lorenzetti, Beausejour; Pizarro, Pinilla y Soteldo. DT: Guillermo Hoyos.