En el arranque del grupo B de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes igualó 0-0 con Deportes Tolima en Colombia y Coquimbo Unido también rescató un punto en casa ante Nacional de Uruguay: el mundialista Sebastián Coates adelantó al cuadro charrúa en el primer tiempo, pero el argentino Manuel Fernández igualó para el ‘Barbón’ en el último minuto del partido. De esa manera, todos quedaron igualados cumplida la primera fecha del certamen continental, reflejando la paridad de los cuatro equipos en esta llave.

La próxima semana seguirá la competencia y el martes Universitario recibirá al cuadro chileno en el Estadio Monumental. De hecho, en Coquimbo Unido ya se ilusionan con dicho partido pues regresan a la Copa Libertadores luego de 34 largos años. El campeón chileno en 2025, según palabras de su entrenador argentino Hernán Caputto, mostró una buena cara ante Nacional de Uruguay y espera hacer lo mismo en Lima.

“Creo que el equipo hizo un partido de principio a fin con intensidad. Eso queríamos y veníamos haciendo en el torneo nacional. Haber perdido era demasiado injusto. Son partidos de copa durísimos, cada punto será importante. Quedamos todos iguales, pero están todos bien. Vamos a recuperar algunos jugadores y pensar en lo que viene. Disfrutar lo que fue, me hubiese encantado ganarlo. Pero no perder en Copa sumado al juego creo que es bueno”, declaró el DT rioplatense.

Coquimbo Unido empató a Nacional de Uruguay en el último minuto en su estreno copero. (Foto: Coquimbo Unido)

Hay un detalle importante: Coquimbo Unido tenía programado para este sábado su partido ante Colo Colo por la fecha 9 de la Liga de Primera en Chile, pero el partido fue reprogramado para el 3 de mayo por la participación del ‘Barbón’ en Copa Libertadores. De ese modo, llegará descansado y prácticamente con una semana completa de trabajos para su duelo ante Universitario de Deportes.

Eso sí, una situación parecida vive el equipo dirigido por Javier Rabanal, pues este fin de semana no hay fecha en el Torneo Apertura debido a las elecciones presidenciales en el Perú. En ese sentido, la ‘U’ volverá a la acción este martes ante Coquimbo Unido, teniendo un día más de descanso que su par chileno pues jugó el martes, mientras que el ‘Barbón’ lo hizo el miércoles; sumado a que ellos deben viajar con destino a Lima para concentrar y afrontar este vital partido.

Ojo, en el plano local Coquimbo Unido atraviesa una irregularidad luego de ocho fechas y 50% de productividad: cuatro victorias y cuatro empates. Se ubica a seis puntos del líder Colo Colo y, en un panorama similar a Universitario de Deportes, apunta a dar pelea en los dos frentes en este primer semestre del año. Los cremas deben tomar nota y Javier Rabanal analizar el partido del ‘Barbón’ ante Nacional para buscar los tres puntos en casa.

El argentino Hernán Caputto dirige a Coquimbo Unido desde principios de año. (Foto: Coquimbo Unido)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR