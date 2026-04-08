El Sudamericano Sub-17 de Paraguay en 2026 viene siendo ingrato para la Selección Peruana. El equipo de Renzo Revoredo lleva tres derrotas en tres partidos producto de dos goleados ante Argentina y Brasil (ambos por 4-1) y una dura derrota ante Bolivia (2-0), sellando su temprana eliminación en fase de grupo. Este viernes, a partir de las 3 de la tarde (hora peruana), la Bicolor buscará cerrar su participación en el torneo evitando despedirse sin sumar puntos, en una estadística desoladora para las categorías juveniles. ¿Hace cuánto un equipo peruano se va con 0 puntos del torneos? Aquí te lo contamos.

Para hacer un repaso a la historia de este torneo, el primer Campeonato Sudamericano de la categoría se realizó en 1985 en Buenos Aires y La Plata, en Argentina. Se jugaba bajo un formato de todos contra todos y solo los dos primeros clasificaron al Mundial: el local y Brasil. Perú quedó fuera con seis puntos, producto de tres victorias (en aquella época te daban dos puntos por cada triunfo).

Al año siguiente, Perú fue sede y comenzaron a jugar bajo el formato actual: dos grupos de cinco selecciones cada una. La Bicolor no pudo acceder al cuadrangular final y quedó fuera con 4 puntos. En 1988, 1991 y 1993 sumó 3 puntos, en 1995 y 1997 un punto, y en 1999 llegó a cuatro puntos. Eso sí, en todos quedó eliminado en fase de grupos.

En 2001 volvimos a ser anfitriones, siendo locales en Arequipa, pero tampoco alcanzó para clasificar: sumamos cuatro puntos y avanzaron en nuestro grupo Argentina y Venezuela, ambos con 7. En 2003 sumamos dos puntos, en 2005 tres puntos y en 2007 logramos la mejor participación de una Selección Peruana en la categoría: liderados por Reimond Manco, clasificamos al Mundial tras una gran fase de grupos, acabando líderes con 7 puntos, y logrando el boleto mundialista con 5 puntos en el hexagonal final.

Renzo Revoredo es el DT de la Selección Peruana Sub-17. (Foto: FPF)

Lamentablemente, los siguientes Sudamericanos no pudimos mantener ese nivel. En 2009 fuimos coleros de nuestro grupo con 3 puntos, en 2011 penúltimos con 4 puntos, en 2013 clasificamos al hexagonal, pero no sumamos en esa instancia, y en 2015 quedamos nuevamente coleros con 1 punto. Hasta ese momento siempre habíamos sumado en todos los torneos, hasta que llegó el Sudamericano del 2017.

En aquel torneo, con sede en Chile, el equipo dirigido en aquel entonces por Juan José Oré cayó 3-0 con Brasil, 3-0 también con Argentina, 3-2 con Venezuela y 2-0 con Paraguay. Un saldo de dos goles a favor y 11 en contra. Cuatro derrotas en cuatro partidos y cero puntos, siendo la primera vez que una Selección Peruana de la categoría se fue sin sumar en dicha competencia.

En 2019 tocó ser anfitriones, en un torneo disputado íntegramente en el Estadio de la Universidad San Marcos, y logramos clasificar al hexagonal final luego de una buena fase de grupos: líderes con 8 puntos por encima de Chile y Ecuador. Dolorosamente, quedamos fuera del Mundial por diferencia de goles, tras igualar con los ecuatorianos con 5 puntos, pero una peor diferencia de gol (-2 contra -1). Fue la última vez que estuvimos cerca de lograr el objetivo.

La edición 2021 fue cancelada por la pandemia del COVID-19, y la acción se dio nuevamente en 2023 con sede en Ecuador, donde la Selección Peruana quedó última en su grupo con un punto, producto de un empate sin goles ante Venezuela. Finalmente, en 2025 se repitió lo del 2017: irse del torneo sin sumar puntos. Cayó goleado 5-0 ante Paraguay, luego 2-0 con Colombia, posteriormente 5-0 frente a Chile y finalmente otra ‘manito’ ante Argentina. Un terrible saldo de 17 goles en contra y ni un solo gol a favor.

TE PUEDE INTERESAR