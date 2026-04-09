A mitad de semana pasada, Sporting Cristal anunció la llegada de su nuevo entrenador: Zé Ricardo, manteniendo la escuela brasileña en reemplazo de Paulo Autuori, cesado en plena fecha FIFA tras un inicio de temporada irregular, donde sufrió para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero quedó fuera de la pelea del Torneo Apertura en media tabla y más cerca de la zona de descenso que de los puestos de arriba. El nuevo DT llegó el sábado al Perú, el domingo tuvo su primer entrenamiento y lunes y martes completó sus primeros tres entrenamientos. Charlas, palabras más, palabras menos, tuvo un fierro caliente en su debut: un siempre complicado Cerro Porteño por Copa Libertadores en un estadio que no es propio, el Miguel Grau del Callao.

Queda claro que un nuevo técnico trae una motivación diferente a los jugadores. Da un impulso a los que viene jugando y motiva a los que no tenían muchos minutos para tener más oportunidades. Sporting Cristal no fue el mismo que apenas días atrás perdió feo con CD Moquegua en el Alberto Gallardo. Fue un mejor equipo, mostró una mejor cara y fue superior a Cerro Porteño 11 contra 11, y también 11 contra 10. Con el gol de Felipe Vizeu, el brasileño desató su felicidad en el banco de suplentes y arrancó con el pie derecho su era en La Florida.

Tras el pitazo final, se confundió en un abrazo con el capitán Yoshimar Yotún y felicitó uno por uno a cada futbolista. Consciente de que esto recién comienza, valoró haber derrotado a un rival directo por el boleto a octavos de final. “Cerro Porteño es un gran equipo, que viene bien en la liga paraguaya y está acostumbrado a jugar y competir en Copa Libertadores”, declaró el exentrenador de Flamengo en conferencia de prensa.

De hecho, la pregunta caía de madura. ¿Qué cambió en tan poco tiempo para ver una mejor versión de Sporting Cristal? El DT dijo que “yo después de que acepté la propuesta de Sporting Cristal, vi los partido con Paulo Autuori, que para mí es una leyenda de Sporting Cristal. Vi que habían hecho partidos muy buenos, pero después que yo llegué, moví algunas cosas, y eso lo trabajamos en las canchas de entrenamiento”.

Además, reveló que hubo futbolistas que estaban lesionados, como el caso de Santiago González, quien por ese motivo no pudo ser de la partida, y trabajaron sobre la hora para poder llegar a este partido. “Celebro la entrega y el compromiso de los jugadores, tenemos tres jugadores lesionados y trabajaron duro para jugar, como Catriel y Santiago González. Este es un punto de partida para hacer cosas grandes a futuro”, señaló el brasileño.

Por último, llenó de elogios a Maxloren Castro, una de las figuras en la noche copera. "Maxloren es un jugador pequeño de tamaño, pero grande de voluntad", apuntó. A la par, explicó la decisión de incluir de titular a Juan Cruz González, quien no venía jugando con Paulo Autuori, y cumplió un buen partido. “Me dijeron que su característica es la fuerza, la potencia. Cerro Porteño tiene un equipo potente, con jugadores más altos que nosotros. Por eso entendí que era importante utilizarlo en la volante para contrarrestar el lado izquierdo de Cerro”, finalizó.

Sporting Cristal derrotó a Cerro Porteño en el debut de ambos cuadros en Copa Libertadores | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec





¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer a Cerro Porteño, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 16 de abril desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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