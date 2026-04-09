Y un día apareció. Felipe Vizeu venía de entrar en dos de los últimos tres partidos y no marcaba desde el 14 de febrero, ante Juan Pablo II por la Liga 1. Había perdido la confianza de Paulo Autuori hasta que llegó Zé Ricardo al banquillo de Sporting Cristal, un DT que lo conoce muy bien desde las inferiores de Flamengo de Brasil. De hecho, fue elogiado en la conferencia de prensa de presentación del nuevo entrenador, quien lo metió a la cancha a falta de 20 minutos ante Cerro Porteño, en el debut por Copa Libertadores. Y el ‘9′ lo salvó: metió una patada voladora, tras un gran centro de Yoshimar Yotún, para darle la victoria a los celestes en el Callao.

Vizeu fue el héroe inesperado de Sporting Cristal y desató la locura de los hinchas rimenses que llegaron al Estadio Miguel Grau. Con un jugador más todo un tiempo, los celestes no podían romper el bloque defensivo de los paraguayos y el brasileño se sacó la sal en el partido más importante del año hasta aquí. ¿Será el inicio de la racha goleadora del exFlamengo con un entrenador que lo conoce? Por lo pronto, el delantero soltó toda su felicidad en caliente.

“Sabemos de la importancia de este partido, siempre entrenamos mucho, Cristal es lo más importante. No solo ganamos con gol de Vizeu, lo más importante es ganar. Tengo la confianza de todos, compañeros, comando técnico, entrenador”, declaró Felipe Vizeu, quien también confesó que pasó duros momentos cuando era criticado por los hinchas y tampoco contaba con la confianza del entrenador de turno, pues perdió el puesto a manos de Luis Iberico e Irven Ávila.

“Soy un jugador que siempre trabaja mucho, siempre hay una presión más grande, sabía que este momento llegaría, no solamente el gol, pues la victoria y el triunfo es lo más importante”, apuntó. De hecho, esta victoria de local pone a Sporting Cristal en la cima de su grupo tras cumplir la fecha 1, pues Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil igualaron 1-1 en el otro partido de esta llave.

Por otro lado, Vizeu también le dio la bienvenida a Zé Ricardo y reveló que sus palabras de motivación fueron claves para darle el impulso necesario y poder convertir. “El ‘profe’ me ayudó de cierta forma en mi formación desde chibolo, lo más importante es su confianza. Es un nuevo entrenador, una nueva historia. Feliz de poder marcar en su primer partido y a buscar más partidos así. A seguir trabajando siempre con la cabeza arriba”, agregó.

Finalmente, ante la seguidilla de partidos que se le vienen a los rimenses, el delantero aseguró que espera seguir trabajando duro y recuperar pronto el titularato. “Continuar trabajando, un delantero pasa por estos momentos, soy un jugador que siempre pelea, no estaba jugando en los últimos partidos, pero seguí trabajando con confianza, con dedicación. Es así, en el fútbol pasa de todo”, apuntó.

Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño. (Video: ESPN)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer a Cerro Porteño, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el jueves 16 de abril desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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