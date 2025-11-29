Copa Libertadores
Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN y Disney Plus por internet gratis
Palmeiras vs. Flamengo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 4:00 p.m. por la final de la Copa Libertadores 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).
NO TE PIERDAS
Abel Ferreira, DT de Palmeiras, sobre el cronograma para la final de la Copa Libertadores: "Tengo directores de grandes clubes de Europa que me llaman y me dicen que no entienden cómo vamos a disputar la mayor competición de Sudamérica y tres días antes tenemos un partido. Y yo me encojo de hombros y les digo que tenemos que adaptarnos".