Copa Libertadores 

Palmeiras vs. Flamengo EN VIVO: minuto a minuto vía ESPN y Disney Plus por internet gratis

Palmeiras vs. Flamengo juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 4:00 p.m. por la final de la Copa Libertadores 2025. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ESPN (Disney Plus).

Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Palmeiras vs. Flamengo se enfrentan por la final de la Copa Libertadores 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Previa

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, sobre el cronograma para la final de la Copa Libertadores: "Tengo directores de grandes clubes de Europa que me llaman y me dicen que no entienden cómo vamos a disputar la mayor competición de Sudamérica y tres días antes tenemos un partido. Y yo me encojo de hombros y les digo que tenemos que adaptarnos".

Previa

Palmeiras vs. Flamengo: canales de TV

El partido entre Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 llegará a sus pantallas con la transmisión de ESPN, en toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros con la opción streaming en la plataformas de Disney Plus Premium. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Previa

Palmeiras vs. Flamengo: horarios de la final de la Copa Libertadores

El encuentro entre Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 está programado para este sábado 29 de noviembre, desde las 4:00 p.m en el Estadio Monumental de Lima, ubicado en el distrito de Ate. Después de 6 años, se disputará una final de este torneo continental en la capital peruana.

Previa

El Estadio Monumental será el escenario principal de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Previa

El encuentro entre Palmeiras vs. Flamengo es válido por la final de la Copa Libertadores 2025.

Previa

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del partido entre Palmeiras y Flamengo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas